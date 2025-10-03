El coronel Pérez de los Cobos, premiado por la histórica Asociación por la Tolerancia de Cataluña

Diego Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil que dirigió las operaciones policiales para frustrar el golpe de Estado separatista de 2017 ha sido distinguido por la Asociación por la Tolerancia con su XXXI Premio a la Tolerancia.

El mando de la Guardia Civil fue purgado por el todavía ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por negarse a facilitarle los atestados que el Instituto Armado en calidad de policía judicial instruyó sobre las llamadas a la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020, cuando ya se habían disparado las alarmas por la pandemia del coronavirus.

Una sentencia de Pérez de los Cobos obligó al Ministerio del Interior a restituir en su puesto de jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, pero se le negó el ascenso a general para el que había acreditado toda clase de méritos y se acabó forzando su retiro.

Además de negarse a facilitar información bajo secreto de sumario a Grande Marlaska, Diego Pérez de los Cobos fue el mando que dirigió las operaciones policiales para evitar la celebración del referéndum golpista del 1 de octubre de 2017.

El coronel se encontró con toda clase de trabas por parte del Govern golpista y por parte del que entonces era "mayor" de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que se dedicó a boicotear la coordinación policial y que escudándose en la ambigüedad de la orden judicial para impedir el referéndum propició la inacción absoluta de los 17.000 agentes a su cargo, algunos de los cuales se enfrentaron a guardias civiles y policías nacionales mientras otros escenificaron unas pocas incautaciones pactadas de urnas y papeletas.

Trapero, "ascendido"

Trapero fue absuelto en una controvertida sentencia de la Audiencia Nacional que contó con el voto contrario de la presidenta de la sala, Concepción Espejel, quien consideró que el policía catalán tenía que haber sido condenado por sedición.

Tras ser purgado por ERC, aunque se le mantuvieron cargo, despacho y los dos guardaespaldas de los que se hace acompañar, fue rehabilitado por el PSC de Salvador Illa, que le nombró director general de la policía catalana, un cargo político. En cambio, Pérez de los Cobos sufrió toda clase de zancadillas y maniobras en contra por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para satisfacer a sus socios separatistas.

Historia de los premios

Ahora, la Asociación por la Tolerancia, fundada en 1993 por Antonio Robles, quien también creó el Premio a la Tolerancia que ha recaído en personas como Alejo Vidal-Quadras, Mario Vargas Llosa, Cayetana Álvarez de Toledo, Fernando Savater, el medio "Dolça Catalunya", Teresa Freixas o Maite Pagazaurtundua, Rosa Díaz o Arcadi Espada, entre otros.

En la actualidad preside la Asociación por la Tolerancia Carlos Basté. El jurado que ha distinguido a Pérez de los Cobos estaba formado por el propio Basté, Gloria Soto, Iván Vélez, Jaume Romero, Jorge Cantallops, José Antonio López Espinosa, José Domingo, María Ángeles Pérez Semper y María José Peña Arco.