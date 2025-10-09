El juez Peinado planea cerrar la investigación de Begoña Gómez a final de año

El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, planea cerrar la investigación a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, antes de final de año.

Peinado citó este lunes a la mujer de Pedro Sánchez, junto a su asesora en Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés para comunicarles que si son juzgados por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional, serán enjuiciados por un jurado popular. No obstante, ninguno de los tres investigados se presentó. Previamente, Peinado citó también a Gómez y a Álvarez, junto al delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín, para indicarles que también serían juzgados por el delito de malversación por un jurado popular.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital destacan que "Peinado ha efectuado un impulso judicial a la causa en las últimas semanas tras comunicar a Begoña Gómez que sería enjuiciada por un jurado popular en el caso de que se siente en el banquillo de los acusados. El magistrado quiere cerrar la investigación cuanto antes y su objetivo es hacerlo antes de final de año. La instrucción a falta de algunas diligencias se da por agotada".

"Cuando Peinado dé por finalizada la instrucción, aún quedarán varios recursos que deberán ser resueltos por la Audiencia Provincial de Madrid en los meses siguientes, antes de conocer de forma definitiva quiénes de los investigados serán finalmente juzgados por un jurado", añaden.

Este jueves, la Audiencia Provincial de Madrid concluía que la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, "participó en actuaciones del exclusivo interés personal de la esposa del Presidente". No obstante, los magistrados revocaban el auto de Peinado con el que se acordó investigar estos hechos por malversación en una pieza separada, al considerar que el instructor no justificó esta decisión lo suficiente. Además, los magistrados avalaban la prórroga de la instrucción acordada por el magistrado y solicitaban al propio Peinado que conteste sobre una serie de diligencias de investigación propuestas por la esposa de Pedro Sánchez.

Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que "una vez la Audiencia Provincial de Madrid resuelva todos los recursos pendientes de cara al juicio oral, Peinado pretende para la primavera iniciar el ‘alarde’, es decir, la relación detallada y numerada de todos los asuntos pendientes de resolución en su Juzgado, antes de su jubilación cuando cumpla los 72 años en septiembre de 2026". En este trámite, se incluye la fecha de inicio de cada procedimiento, su estado actual (fase de instrucción, pendiente de sentencia o auto) y cualquier incidencia relevante para que toda esta información sea traspasada al nuevo titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid.

Cabe destacar que las acusaciones populares personadas en la causa, es decir, Hazte Oír, Iustitia Europa, Vox o Manos Limpias, han solicitado dos declaraciones a Peinado como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aún no han sido resueltas por el instructor.

Pedro Sánchez, señalado por Peinado

El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, señalaba en un auto la semana pasada el papel "fundamental" del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en los presuntos delitos cometidos por su esposa Begoña Gómez: "El hipotético enjuiciamiento conjunto de los delitos objeto de investigación conduce a que haya de analizarse lo que en principio constituye el origen de los hechos delictivos, y que consiste en que las acciones llevadas a cabo por la inicial investigada, Begoña Gómez Fernández, derivadas de su relación de parentesco con el actual Presidente del Gobierno, son la causa que se considera fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias".

"Y como consecuencia de ellos, los posibles restantes delitos, pues sin ese vínculo con el actual Presidente del Gobierno, difícilmente podría ella y los otros dos investigados poner en práctica las conductas que posteriormente han sido ya consideradas indiciariamente como constitutivas de elementos que permiten llevar a este instructor a la íntima convicción de que pueden concurrir los elementos objetivos y subjetivos, así como los elementos descriptivos y normativos de los otros delitos, de tal manera que es clara la necesidad de ese posible enjuiciamiento conjunto que lleva a la inexorable conclusión de que han de ser considerados delitos conexos y que, en caso de enjuiciamiento por separado, nos llevaría a la ruptura de la continencia de la causa", concluía.

