La pasión turca de Ábalos: "Estaba intentando gestionar un viaje a Estambul con Andrea. Cama king con vista al mar"

Libertad Digital ha tenido acceso a diversos anexos del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre el patrimonio del exministro de Transportes José Luis Ábalos que incluyen nuevos documentos y mensajes entre los miembros de la trama, que han sido entregados al magistrado del Tribunal Supremo que investiga la trama Koldo, Leopoldo Puente.

Dichos anexos de la UCO desvelan nuevos viajes que Ábalos hizo al extranjero con mujeres, entre ellas, una joven llamada Andrea con la que mantuvo una supuesta relación. La UCO investiga si la trama Koldo abonó los gastos de estos viajes.

El 31 de mayo de 2022 Ábalos escribe a su asesor Koldo García: "Estaba intentando gestionar un viaje a Estambul con Andrea, los dos, del jueves al lunes. El primer error me lo dio al reservar avión, el segundo al reservar asientos". Koldo contesta: "Cama grande con vista al mar". "King, sí", afirma el exministro de Transportes.

"Sales el jueves a las 15 y vuelves el lunes a las 10:30" indica Koldo. Y 4 noches", apunta el asesor. Ábalos responde: "Una sola maleta de 25 kg".

Posteriormente, Koldo le pregunta sobre posibles actos a los que tiene que acudir: "Te va llamar palomo para que hables con el secretario de estado de cultura. Y por cierto mira ver si te confirma el ir al acto iceta por si no va y te Jode el viaje es para matarlo. Yo ya hablo con su marido que quede mañana con el".

"El día 3 por la mañana hay salida para Estambul?", pregunta el exministro. "Te digo", contesta Koldo, mientras se encuentra con un problema al hacer la reserva y le envía varios fotografías de hotel.

"No me da de una sola cama. Lo compro ya ?". Ábalos replica: Había varias opciones de King con vistas al mar". "No me las da ahora", señala Koldo mientras su jefe le pide "Compra", después le hace una llamada.

Minutos después, Koldo escribe: "Jefe por favor ingresa 312 euros pon viaje o perdón az trasferencia ya que el resto me lo pago está un abrazo". "Cuanto tengo que ingresar? 312 solo?", pregunta el exministro. "Si es tu parte el resto ya lo hicieron. Me dio ella ya está", concluye Koldo dejando

