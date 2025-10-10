Alerta roja en Alicante y Murcia: carreteras cortadas en varias zonas de la región murciana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este viernes los avisos en 11 provincias, con Alicante y Murcia (Campo de Cartagena y Mazarrón) en nivel rojo por lluvias y tormentas con precipitaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado (l/m2).
Desde el Centro de Emergencias valenciano se ha recordado la situación meteorológica que se prevé hoy y se ha pedido precaución y seguimiento de las recomendaciones.
🔴Recordem que hui estem en alerta nivell roig per pluges en el litoral sud d'Alacant, mantenint-se les alertes nivell taronja en el litoral de València, interior sud de València i litoral nord d'Alacant.
⚠️Molta precaució i seguix les nostres recomanacions👇👇 pic.twitter.com/vg3CEGQRXO— Emergències 112CV (@GVA112) October 10, 2025
El Ayuntamiento de Cartagena ha ordenado el desalojo de las personas que hay Navantia y La Algameca, que se unen a las evacuaciones de urbanización Bahía Bella y del camping Villas Caravaning. El desalojo de los trabajadores de Navantia se produce al encontrarse la factoría junta a la rambla Benipila.
Así, el pabellón deportivo del polígono Cabezo Beaza es el lugar de referencia para las personas que precisen de cobijo. En esa zona hay desplegadas medio centenar de camas y personal de Protección Civil y Servicios Sociales para garantizar la atención de todas las personas que precisen asistencia.
Mientras la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia afrontan los efectos más intensos de la DANA Alice, con avisos rojos y naranjas por lluvias torrenciales, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado alerta amarilla en distintas comarcas del interior andaluz.
10/10 08:18 Avisos activos hoy en Andalucía por tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: amarillo.— AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) October 10, 2025
Actualizaciones en https://t.co/Dfanf8vdfH pic.twitter.com/HEJ3PKmlK0
Entre las zonas afectadas se encuentran Grazalema, Ronda, Antequera, la Sierra Sur de Sevilla, la Subbética cordobesa, la cuenca del Genil y áreas de montaña como la Nevada y las Alpujarras. En estos territorios se esperan precipitaciones que, aunque de menor intensidad que en el litoral mediterráneo, pueden generar acumulaciones significativas y provocar incidencias puntuales en la red viaria o en zonas rurales.
La advertencia también se extiende al este de Andalucía, en las áreas más próximas a la Región de Murcia. Tanto el Valle del Almanzora y Los Vélez como el Levante almeriense permanecen en nivel amarillo, lo que implica riesgo por lluvias y tormentas localmente fuertes. La Aemet recomienda precaución en los desplazamientos y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar la precaución ante el aviso rojo por lluvias que afecta este viernes al litoral murciano y alicantino.
"Hoy se espera lo peor de este temporal en la Región de Murcia. Prudencia, por favor", ha señalado López Miras a través de un mensaje publicado en la red social X. El jefe del Ejecutivo autonómico ha insistido en la necesidad de limitar los desplazamientos y extremar las medidas de seguridad al volante, recordando que ya hay incidencias en la red viaria.
Buenos días.
👉🏻A esta hora permanece cerrada la carretera RM-F51 en Torre Pacheco.
👉🏻La autovía de La Manga (RM-12) presenta dificultades a la altura del camping. Precaución al circular.
Hoy se espera lo peor de este temporal en la #RegióndeMurcia.
Prudencia, por favor.— Fernando López Miras (@LopezMirasF) October 10, 2025
En concreto, ha informado del cierre de la carretera RM-F51 en Torre Pacheco y de las dificultades circulatorias en la autovía de La Manga (RM-12), especialmente a la altura del camping. Con este aviso, el Gobierno regional busca concienciar a la población para reducir riesgos y facilitar el trabajo de los equipos de emergencias que se encuentran desplegados en toda la zona afectada.
Desde Policía Local de Cartagena se señalan vías a evitar en caso de lluvias torrenciales como la N-301 a con la avenida de la Constitución Española a su paso por la Rambla de El Albujón (El Albujón); la RM-F35 de Cartagena hacia La Aparecida; la F-37 desde RM-F36 (carretera Cartagena-La Palma) hacia La Aparecida.; y Camino XIV del Sifón de RM-F36 (carretera Cartagena-La Palma) hacia Los Dolores, Santa Ana, El Bohío y Molino Derribao.
Así como la RM-F54 desde la rotonda de acceso este a Los Belones hacia Islas Menores; la RM-F51, entre Pozo Estrecho y Torre Pacheco; la E-16 sentido calle Diego Nicuesa en La Aljorra; y la calle Antonio Pascual acceso a Nueva Aljorra en La Aljorra.
En concreto, las brigadas de conservación de carreteras continúan trabajando en la autovía RM-12 (La Manga) para garantizar la circulación por esta vía. Igualmente, según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico consultadas por Europa Press, está cortada la RM-310, que va de Sucina al límite de provincia con Alicante; y el carril derecho de la RM-12, en La Manga (Cartagena), por embalsamiento de agua en la calzada.
🕘 Actualización 09:15 h
✅ Abierta al tráfico la RM-F15 en #TorrePacheco.
⚠️ Precaución en la autovía RM-12 (La Manga), PK 15, junto al camping Caravaning y vías del Campo de #Cartagena.
🚫 Evite desplazamientos innecesarios, no cruce zonas inundables y respete los cortes de… https://t.co/h54EpcQsMb— FomentoRM (@Fomento_RM) October 10, 2025
En el caso del municipio de Murcia, permanecen cortadas la avenida de San Javier, rambla del Secano en Torreagüera; el carril de Torreabellán y la zona en Jerónimo y Avileses; la rambla del carril Marqués, en Beniaján; la Vereda Tabala con la F-16 en Zeneta; la carretera de la Estación del Reguerón, el camino del Reguerón con el camino Carcanox y el camino del Reguerón con la Orilla de la Vía, todos ellos en la pedanía murciana de Alquerías, según informa la cuenta de X de la Policía Local.
En Cartagena, la Policía Local mantiene cortada al tráfico la carretera RM-F54, que une Los Belones con Islas Menores y Los Nietos; el Camino del Sifón, que une Cartagena Las Tejeras con El Bohío, Santa Ana y Molino Derribao.
La llegada de la DANA Alice a la Comunidad Valenciana ha dejado una noche y madrugada de incidencias repartidas por toda la autonomía. Los servicios de emergencias han tenido que actuar ante la caída de árboles, numerosos achiques de agua y hasta un par de rescates en zonas inundadas. En la provincia de Valencia, los bomberos realizaron intervenciones en Alcàsser, con varios achiques y saneamientos, así como en El Puig, donde se registró la caída de un árbol.
En Alicante, la situación ha sido más intensa: el Consorcio de Bomberos ha contabilizado 31 actuaciones entre la tarde del jueves y la medianoche, concentradas en municipios como Mutxamel, Orihuela y Elche. Las intervenciones se centraron en achiques, filtraciones en viviendas, retirada de obstáculos y limpieza de vías. Durante la jornada del 9 de octubre, el total de emergencias en la provincia ascendió a 176, con un pico de 60 avisos en apenas una hora. La DGT ha informado además del corte de la carretera CV-920, entre Correntías Bajas y Jacarilla, a causa de las lluvias.
En cuanto a registros pluviométricos, la comarca de la Safor ha sido una de las más castigadas, con más de 39 litros por metro cuadrado en Miramar y 35 en Oliva. En Alicante, Jávea superó los 36 litros y Denia rozó los 28, mientras que en Castellón el punto más extremo se alcanzó en las Islas Columbretes, con 136 l/m² en solo ocho horas. Estos datos confirman la magnitud del temporal que sigue afectando a la Comunidad.
Los Servicios Sociales de Cartagena han dado cobijo a 35 personas tras el desalojo de la urbanización Bahía Bella y del camping Villas Caravaning, debido a la alerta roja por lluvias intensas en el Campo de Cartagena y Mazarrón. Entre los evacuados, 18 han sido trasladados al pabellón deportivo Cabezo Beaza, habilitado como centro de acogida, con medio centenar de camas disponibles.
El operativo incluyó también a 17 transeúntes que buscaron refugio en la Hospitalidad Santa Teresa. Actualmente, seis personas permanecen alojadas en el pabellón municipal, preparado desde el día anterior para atender desplazados por las lluvias. Además, el Ayuntamiento tiene previstas una veintena de instalaciones adicionales para garantizar alojamiento en caso de nuevos desalojos.
La coordinación de la emergencia ha involucrado a Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Servicios Sociales, Infraestructuras y Educación. Equipos de vigilancia se han desplegado en zonas cercanas a ramblas y puntos estratégicos para controlar los caudales y anticipar riesgos.
Las intensas lluvias registradas esta madrugada en la Región de Murcia han dejado 142 incidencias en distintos municipios, la mayoría relacionadas con obstáculos en la vía y achiques de agua.
El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido 161 llamadas entre ayer y las 8 de la mañana de hoy, de las que 44 correspondían a problemas en carreteras, 29 a acumulación de agua y 25 a solicitudes de información.
¡#FelizViernes! Mucha precaución en las próximas horas en el extremo sureste de la #PenínsulaIbérica, especialmente en zonas estrictamente de costa. Esta mañana (10/10/2025), así está la situación en #LaManga del #MarMenor, donde ya llevan más de 70 l/m². Vídeo: @lamangameteo. pic.twitter.com/cA2FAM2e6r— MeteOrihuela (@MeteOrihuela) October 10, 2025
Los municipios más afectados han sido: Murcia, con 52 incidencias; Cartagena con 32; y Torre Pacheco, con 19. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso rojo por lluvias de hasta 60 litros por hora en Mazarrón y el Campo de Cartagena, y el aviso naranja en el Valle del Segura. Ante esta situación, se han suspendido las clases y actividades en 13 localidades y se han desplegado 66 máquinas y 80 efectivos para reforzar la seguridad en las carreteras.
La Región de Murcia ha decidido suspender las clases de este viernes en los centros educativos y sociales de los municipios del Campo de Cartagena y Mazarrón y algunas pedanías de Murcia ante el aviso de nivel rojo por lluvias decretado por la Agencia Estatal de Meteorología.
En concreto, la actividad se ha suspendido en los centros educativos y sociales de Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, La Unión, Los Alcázares, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Mazarrón, Santomera y Beniel --estos dos últimos municipios debido a su proximidad con la provincia de Alicante, que tiene activada la alerta roja--.
También en las pedanías de Lobosillo, Sucina, Gea y Truyols, Los Martínez del Puerto, Jerónimo y Avileses, Corvera, Valladolises, Corvera, Zeneta, El Raal y La Tercia (Murcia); Ramonete y Morata (Lorca) y El Paretón (Totana).
La Generalidad ha suspendido las actividades de las Fiestas de la Hispanidad programadas en Valencia, Castellón, Alicante y Elche ante el nivel de alertas roja y naranja activado por lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana.
Según ha informado la Generlalidad en un comunicado, siguiendo las recomendaciones que se establecen ante la activación de alerta por lluvias de nivel rojo y naranja y no pudiendo asegurar la celebración de las fiestas "con normalidad" y "sin riesgo" para los asistentes por causa de la situación climatológica, las actividades han quedado suspendidas "de común acuerdo" con los cuatro ayuntamientos. Se reprogramarán en una nueva fecha.
La Aemet ha activado avisos de nivel naranja (riesgo importante) por precipitaciones y tormentas en Valencia y Murcia (Vega del Segura), con lluvias acumuladas de hasta 140 l/m2 en los litorales norte y sur de Valencia.
Dana Alice👉— AEMET (@AEMET_Esp) October 10, 2025
🔴Avisos rojos en zonas del sur de Alicante y este de la Región de Murcia. Peligro extraordinario por lluvias torrenciales. ¡Precaución!
🟠Avisos naranjas en otras zonas de la Comunitat Valenciana y Región de Murcia: peligro importante. Posibles impactos graves. pic.twitter.com/jgSBtqRzbE
El resto de avisos por lluvia y tormentas estarán en Castellón, Murcia (Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas), Tarragona, Ibiza y Formentera, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.
Alicante y Murcia —Campo de Cartagena y Mazarrón— se encuentran en nivel rojo (riesgo extremo) con precipitaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado (l/m2), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).