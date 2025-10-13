El patinazo de Sánchez: felicita a la Guardia Civil con un lema de una serie de TVE

Pedro Sánchez ha felicitado a la Guardia Civil por el día de su patrona, la Virgen del Pilar, utilizando un lema que no pertenece al cuerpo y que, en realidad, corresponde a una serie de televisión emitida por Televisión Española.

En su mensaje, publicado en la red social X, el presidente del Gobierno escribió: "Servir y proteger. Ese es su lema y no hay mejores palabras que definan la esencia de la Guardia Civil". La frase, sin embargo, no es el lema del Instituto Armado, sino el título de una serie de ficción emitida entre 2017 y 2023 por RTVE, centrada en la vida cotidiana de una comisaría ficticia en un barrio de Madrid.

Servir y proteger. Ese es su lema y no hay mejores palabras que definan la esencia de la @guardiacivil. Gracias por vuestro compromiso y lealtad a España y por velar por nuestra seguridad. Feliz día a todas las mujeres y hombres que integran la Guardia Civil. pic.twitter.com/A21NodQgkO — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 12, 2025

El lema oficial del cuerpo, como figura en la página web de la Guardia Civil, es: "El Honor es mi Divisa", un valor considerado esencial desde la fundación del cuerpo en el siglo XIX. La expresión "Todo por la Patria", también asociada popularmente a la Guardia Civil, es una inscripción obligatoria en los acuartelamientos desde 1937, pero no forma parte de la identidad institucional reconocida del cuerpo.

Reacciones y críticas por el error

El mensaje de Sánchez ha generado enfado en los comentarios, donde numerosos usuarios han señalado que ni siquiera ha sido capaz de utilizar correctamente el lema del cuerpo al que iba dirigido su mensaje.

Este tipo de deslices se produce en un momento delicado, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reclamando mayor apoyo institucional ante el desgaste sufrido en los últimos años.

A pesar de la equivocación, desde el Gobierno no se ha emitido ninguna aclaración ni rectificación respecto al error en el lema atribuido a la Guardia Civil.

Un polémico vídeo para celebrar la Hispanidad

Asimismo, Pedro Sánchez ha celebrado el Día de la Hispanidad con un vídeo institucional en el que, pese a declarar sentirse "orgulloso de ser español", no aparece en ningún momento la bandera de España. La publicación muestra imágenes de paisajes, bailes regionales y manifestaciones sociales, incluyendo enseñas como la bandera LGTBI o la de Palestina, lo que ha desatado una fuerte oleada de críticas en redes sociales y entre dirigentes políticos.

Orgullo de nuestro país, de su gente, de su solidaridad y diversidad, de su riqueza cultural y su patrimonio natural. Orgullo de España. ¡Feliz #FiestaNacional! 🇪🇸 pic.twitter.com/oaj5M6mW2i — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 12, 2025

Varios usuarios han acusado al presidente de ocultar símbolos nacionales "para no molestar a sus socios" de gobierno, como ERC, Bildu o Junts. Otros han reprochado la ausencia de cualquier referencia a la Hispanidad o al legado histórico común con América. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que Sánchez "ha decidido no ser el presidente de todos los españoles" y ha lamentado que trate con indiferencia el proyecto común de España.