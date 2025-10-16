Jóvenes separatistas se unen a las autoridades académicas para impedir un acto de Vito Quiles en la UAB

El campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha vuelto a ser el escenario de la violencia separatista. El periodista Vito Quiles y la entidad S'ha Acabat habían convocado un acto en el recinto universitario que no contaba con el visto bueno de las autoridades universitarias. El rectorado había advertido a Quiles de que no podía celebrar el acto y negaba conocer que se hubiera comunicado su celebración. La petición se había llevado a cargo de S'ha Acabat y el rectorado la había denegado aduciendo que ese día había muchos más actos en la UAB, pero sin más concreciones.

Cerca de un millar de separatistas violentos que portaban pañuelos palestinos y banderas separatistas han agredido a estudiantes que se habían concentrado para asistir a la charla de Quiles.

Les han lanzado toda clase de objetos contundentes hasta que han intervenido los Mossos d'Esquadra. Los violentos tenían el mismo objetivo que las autoridades académicas catalanas, siempre refractarias a facilitar actos en la UAB que no sean de sindicatos y agrupaciones estudiantiles separatistas y de extrema izquierda.

La intención de Quiles, que recoge los incidentes y las reacciones en su cuenta de X, era inaugurar con una charla en la UAB una especie de gira por diversas universidades españolas con el título "Tour España Combativa". "Tras el asesinato de Charlie Kirk a manos de la izquierda, cobra más sentido que nunca abanderar la libertad donde más amenazada está", asegura Quiles en las redes sociales.

Tras el asesinato de Charlie Kirk a manos de la izquierda, cobra más sentido que nunca abanderar la libertad donde más amenazada está. Os presento el tour #EspañaCombativa en el que alzaremos la voz en las universidades públicas españolas. ¡Nos vemos en vuestras aulas! ⚔️🇪🇸 pic.twitter.com/qrPGrxVngA — Vito Quiles (@vitoquiles) October 6, 2025

El primer episodio del "tour" se ha saldado con una exhibición de violencia separatista y tolerancia "académica" con los violentos a las que los jóvenes de S'ha Acabat ya están más que acostumbrados. Nada nuevo para ellos. Quiles ha denunciado la "complicidad" del rectorado con los violentos y que no le hayan dejado celebrar el acto donde pretendía, en la llamada plaza "Cívica", a las puertas del campus de la UAB en la localidad barcelonesa de Bellaterra.

La próxima cita de la gira de Quiles es en Granada el próximo día 22. Portavoces del PP y de Vox han expresado su apoyo al periodista y han censurado la actitud de las autoridades de la UAB.