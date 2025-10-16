Koldo se niega a declarar porque no tiene acceso a sus dispositivos: Anticorrupción tampoco pide prisión

El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, se ha negado a declarar este jueves en el marco de la trama Koldo alegando que sufre indefensión al no haber podido acceder a sus dispositivos incautados. Cabe destacar que de dichos dispositivos han salido gran parte de los audios y los mensajes recogidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en sus informes.

El que fuera asesor del exministro de Transportes era citado este jueves por el magistrado del Tribunal Supremo que investiga la trama Koldo, Leopoldo Puente, tras conocerse el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Los agentes señalaban a Koldo como "gestor y custodio" de los fondos "opacos" que habrían ingresado de las presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Koldo García se ha negado a declarar alegando que no tiene acceso a sus dispositivos electrónicos incautados y que este hecho le produce indefensión ya que no puede contextualizar conversaciones de hace 7 años. Tras su negativa, se ha celebrado una vistilla de medidas cautelares".

"Durante la vistilla, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón ha afirmado que si bien los indicios delictivos contra Koldo se consolidan, el riesgo de fuga no es suficiente para endurecer sus medidas cautelares actuales. Es decir, retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias en el juzgado. Por su parte, las acusaciones populares han reclamado para el exasesor de Ábalos prisión provisional", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "Anticorrupción ha reprochado la locuacidad de Koldo en los medios de comunicación. En ese momento, su abogada Leticia de la Hoz ha justificado las intervenciones de Koldo en los programas por el supuesto acoso que sufre. El magistrado Leopoldo Puente zanjaba esta discusión". El magistrado Leopoldo Puente tendrá que decidir en qué situación judicial permanece Koldo.

La Guardia Civil reflejó que el PSOE pagó tanto a Koldo como a Ábalos con dinero en efectivo mediante sobres. Algunos de esos pagos, explicó, tenían respaldo documental en lo aportado por el Partido Socialista como compensación por gastos, pero otros no.

Además, la UCO detalló que Koldo y su entonces mujer, Patricia Uriz, verbalizaban en sus conversaciones de WhatsApp que parte del dinero que gestionaban, en efectivo o a través de sus cuentas, no era suyo, sino de Ábalos, y que se referían a él como "chistorras" (billetes de 500 euros), "soles" (200 euros) y "lechugas" (100 euros).

Recordamos que ayer compareció por estos hechos el propio José Luis Ábalos. El exministro se negó a declarar alegando "indefensión" y el instructor acordó mantenerlo en libertad con las medidas cautelares que ya le había fijado hace meses. Es decir, retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio y comparecencias quincenales en el juzgado.

