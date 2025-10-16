Liquidaciones de gastos y otras chistorras

Hay que agradecer al PSOE sus notorias aportaciones a la jerga del hampa, la renovación del diccionario del trinque, el enorme poder evocador de llamar "lechuga" a un billete de cien pavos o "chistorra" a uno de quinientos. O "liquidaciones de gastos" a un sobresueldo. Dar o pegar un pelotazo también fue un plástico hallazgo socialista. En determinados círculos hablar así es lo suyo. Por ejemplo, un pollo en una pollería es una cosa muy distinta a un pollo en una barra americana, donde equivale a un gramo de perico.

Pero la riqueza léxica socialista para el delito se queda en nada comparada con la habilidad para vivir a todo trapo sin sacar ni un euro de tus cuentas, pagando en metálico con chistorras, lechugas o percebes e ingresando ingentes cantidades de pasta. Eso es una obra de arte sin parangón en los bajos fondos, una capacidad semejante a la de esos artistas que destripan cajas fuertes con la oreja. ¿Y aún se pregunta el magistrado Puente que cómo es posible que Ábalos siga de diputado? Lo extraño es que con esas aptitudes no haya llegado a presidente. Claro que la competencia para eso era tremenda. Sánchez ni más ni menos.

El presidente del Gobierno viene de admitir que él también ha cobrado en metálico del partido "ese tipo de liquidaciones de gastos". ¿Liquidaciones de gastos? ¿Pero de qué gastos estamos hablando? La interpretación generalizada es que Sánchez ha confesado en previsión de que aparezcan sobrecogedoras pruebas en su contra. Que todo el mundo lo hace, sugiere en un alarde de inmoralidad peor que fumarse un puro a las puertas de un colegio. ¿Cómo que todo el mundo lo hace? Sánchez se debe creer que el personal va por ahí cobrando y pagando en chistorras contantes y sonantes cuando el dinero en su forma concreta e histórica de papel timbrado está poco menos que prohibido.

Todo es muy extraño. Que Ábalos siga en la calle, que Vox no aplauda a María Corina Machado, que los sindicatos hagan huelga por Palestina o que Sánchez confiese que él también ha cobrado en metálico del partido. Como Ábalos, Cerdán o Koldo. Y ahí sigue, hecho un pincelito. Igual que Ábalos, que parece haber pasado de la dieta de las chistorras a la de las lechugas.