Álvarez de Toledo pide un aplauso a María Corina Machado y Vox permanece en silencio

En una sesión de control marcada por la declaración de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo, la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, no sólo ha sacado a relucir la corrupción del Gobierno, también su mutismo al no felicitar a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz.

"Usted no quiso felicitarla, ni siquiera nombrarla, eso sí, dijo que el Gobierno trabajó intensamente para que fuera liberada el tiempo que estuvo en prisión, nos puede explicar ¿en qué consistieron esas intensas gestiones?", ha preguntado Álvarez de Toledo al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ha esquivado la pregunta.

Cayetana Álvarez de Toledo ha replicado al ministro señalando que "el Gobierno no puedo trabajar intensamente para liberar a María Corina porque nunca ha estado en la cárcel". "Usted miente por defecto como Sánchez", ha enfatizado la diputada del PP, aludiendo al extenso "historial de felicitaciones" que acumula el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia los galardonados con el Nobel de la Paz, pese a afirmar que "no hace esas valoraciones". "María Corina encarna todo lo que ustedes desprecian: la verdad, la justicia, las mujeres libres y la paz civil", ha sentenciado.

A continuación, la diputada del PP pedía a sus Señorías que se levantaran para aplaudir en pie a la heroína venezolana, petición que sólo seguía la bancada popular, ni siquiera los diputados de Vox que, con Santiago Abascal ausente en su escaño, evitaban levantarse en ningún momento del aplauso, pese a que el momento se prolongaba durante varios segundos. Todos ellos permanecían sentados, al igual que el resto de miembros del hemiciclo, incluido el Gobierno.

Bolaños, concluido ya el aplauso, optaba por un tono burlón para responder a la diputada del PP: "Cuidado, Feijóo, que su grupo aplaude más a María Corina que a usted", decía, y elevaba la voz, al punto casi de gritar, para espetarle directamente a Álvarez de Toledo: "Es incorregible, hasta del Nobel de la Paz hace guerra; veo que es implacable contra las dictaduras, les voy a decir dos, que por lo que sean se le han pasado: ¿por qué no condena la dictadura franquista y la de Videla en Argentina?, ahí lo tiene, venga, gracias".

El Gobierno, como hace desde hace años, ha evitado responder a ninguna de las preguntas del PP sobre corrupción, en una jornada marcada por Ábalos y también por la declaración de la empresaria Carmen Pano, que acude al Senado para explicar los 90.000 euros que dijo haber entregado en Ferraz en bolsas de basura. Un dato que cobra más relevancia que nunca tras el informe de la UCO con los sobres llenos de billetes que se repartían en el PSOE.