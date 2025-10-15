La comisión de investigación por el caso Koldo en el Supremo se da por cerrada.
Uno de los momentos curiosos de la comparecencia y la no declaración de Carmen Pano se ha dado cuando el senador popular Javier Santamaría ha preguntado a la empresaria si es que le estaba respondiendo con su gesto en los ojos. Pano ha precisado que simplemente tiene alergia y que le picaban, y ha pedido perdón por el malentendido.
"Por indicaciones de mi dirección letrada, no voy a prestar declaración", ha contestado Pano cuando la senadora de UPN, María Caballero, le ha hecho la primera pregunta de la sesión. Así, ha evitado ofrecer declaraciones, si bien se ha ratificado en todo lo que le dijo al juez del Supremo, es decir, que llevó 90.000 euros en efectivo a Ferraz.
"Si mentir es un delito, Sánchez estaría condenado a cadena perpetua", ha espetado el senador popular Javier Santamaría.
El senador socialista José Latorre ha deslizado que no se debe "mentir de forma burda en sede judicial" aludiendo a la declaración en la que Pano aseveró en el Supremo que había entregado 90.000 euros en efectivo metidos en bolsas de plástico a la sede socialista de Ferraz.
Así, Latorre ha intentado vincular a Pano con el PP asegurando que, si esta no se hubiese acogido a su derecho a no declarar, le habría preguntado si tenía contactos con Génova. Además, ha dicho que la interrogaría sobre si sabía que sus declaraciones en medios de comunicación iban a ser "utilizadas" para atacar al PSOE y sobre si ha cobrado por las entrevistas que ha ofrecido a los medios de comunicación.
Sánchez y sus ministros han hablado del aborto para evitar dar explicaciones sobre la supuesta financiación irregular del PSOE.
🔴 Sánchez a Feijóo:
"Lo que no es decente son sus silencios. Ayuso dice 'vaya a abortar fuera'. ¿Usted que ha hecho? Nada"
En una sesión de control marcada por la declaración de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo, la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, no sólo ha sacado a relucir la corrupción del Gobierno, también su mutismo al no felicitar a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz. Leer toda la información:
🔴 Gran ovación del PP en la sesión de control a María Corina Machado
Álvarez de Toledo (PP) critica que el Gobierno "no se atreve a llamar dictador a Maduro": "Les pido que aplaudamos en pie a María Corina Machado, heroína de la democracia, Premio Nobel de la Paz"
El presidente del PP ha recriminado al Gobierno que asfixie a los autónomos con una nueva subida de cuotas.
🔴 Feijóo a Sánchez:
"Las familias que sufren para llenar la cesta a fin de mes ven como en el PSOE y en Transportes corren los billetes como en un prostíbulo"
"Ha convertido a España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza"pic.twitter.com/zzaE94XXlT— Libertad Digital (@libertaddigital) October 15, 2025
El ministro de Política Territorial ha aseverado que el informe de la UCO al que se refieren los medios y que lo señala como corrupto no existe y ha culpado al PP por aplaudir "la infamia" y expandir rumores sobre el mismo.
El diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha demostrado, una vez más, su ignorancia en materia de vivienda y el populismo con el que desde la extrema izquierda se defiende que, para solucionar la actual crisis de la vivienda y poner freno al alza de los precios de los inmuebles, el Gobierno debe intervenir directamente sobre este mercado. No obstante, como hemos detallado en otras ocasiones en Libre Mercado, lo cierto es que las recetas intervencionistas lo que hacen es agravar los problemas existentes. Leer más:
El diputado popular Eduardo Carazo ha pedido al ministro socialista que "sea valiente" y felicite a María Corina Machado por su premio Nobel de la Paz.
"Ánimo, señor Torres", ha espetado la diputada del PP Sofía Acedo en un contexto en el que las informaciones apuntan a un inminente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que señala directamente al expresidente canario.
La empresaria Carmen Pano, que aseguró a los medios de comunicación que entregó decenas de miles de euros en efectivo en bolsas de plástico a Ferraz, se ha acogido ahora a su derecho a no declarar en la comisión Koldo del Senado. "Reitero mis disculpas y agradezco su comprensión", ha espetado.
"Yo no he faltado a la verdad", ha espetado la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez.
El diputado del PP Jaime de los Santos ha recordado a la ministra portavoz, Pilar Alegría, el "feminismo" de Ábalos, que aseguró ser "feminista porque es socialista". Además, ha llamado "mentirosa" a Alegría por ocultar las "orgías" en el Parador de Teruel, a "escasos metros de su habitación".
Arranca la declaración de Ábalos en el Supremo, informa Miguel Ángel Pérez.
Llega uno de los abogados de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo.
"Ustedes solo defienden sus sillones a cambio de llevar a los jueces a situaciones límite", ha dicho la secretaria general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, Pepa Millán; que ha pedido a Bolaños que explique la entrada y salida de sobres del PSOE con efectivo de la sede de Ferraz.
"Cuidado Feijóo, que su grupo aplaude más a María Corina que a usted", así ha respondido Bolaños después de que la bancada popular propusiese una ovación a María Corina Machado. Vox se ha negado a seguir el homenaje, al igual que Podemos, Sumar, PSOE y los partidos regionalistas.
La diputada del PP ha asegurado que Bolaños "tiene un serio problema psicológico" que debería hacerse mirar porque "cuenta los días" desde su última pregunta al ministro de Justicia. Además, ha destacado la hipocresía de Sánchez con respecto a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la dictadura de Maduro: "Ayer dice que no se pronuncia sobre los nobel y resulta que tiene un largo historial de felicitaciones".
La bancada del PP ha ovacionado en pie a la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Algo a lo que no se han sumado ni Vox, ni el arco parlamentario de la izquierda.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, le ha preguntado al ministro de Justicia si tiene la cabeza "en el Supremo, donde declara su compañero Ábalos o en el Senado, donde comparece una empresaria, Carmen Pano", que, a juicio de Tellado, Bolaños conoce "muy bien". Además, se ha apoyado en una foto del cumpleaños de Ábalos en la que sale Bolaños y le ha preguntado si "cantaron al padrino Ábalos aquello de ‘porque es un muchacho excelente".
"Explíquenos cómo llegaban cajas con dinero al Ministerio del Gobierno del que usted forma parte", le ha exigido el secretario general del PP al ministro de Justicia, al que ha recordado que la fotografía de las cajas llenas de efectivo son sólo tres meses después del cumpleaños de Ábalos, en el que coincidieron Bolaños, Ábalos, Aldama y Ábalos, entre otros.
El ministro de Justicia se ha apoyado en llamar "ultra" a la bancada popular para evitar responder sobre Ábalos y Carmen Pano.
Llegan al Tribunal Supremo el abogado de Víctor de Aldama, José Antonio Choclán, y la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz.
"Para la flotilla, un buque de guerra; para los guardias civiles asesinados en Barabate, un flotador", ha espetado la diputada del PP Ana Belén Vázquez en una pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que ha acusado de "despreciar" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mientras que "sólo protege a los escoltas del galgo de Paiporta".
José Anibal, por ahora todavía abogado de José Luis Ábalos, ha llegado al Supremo minutos después de su cliente.
"Ustedes votaron no a un paquete de medidas para la red eléctrica", ha asegurado la ministra para la Transición Ecológica, que ya ha señalado al PP como culpable de un posible nuevo apagón: "Cuando han podido decir que sí a aumentar la supervisión del sistema, ustedes han dicho no".
"Feijóo tiene un proyecto para España", ha dicho tras hacer un repaso por las propuestas que los populares han realizado los populares en el Congreso. Por su parte, Montero ha espetado que "no tiene proyecto de país" porque se ha dedicado "al acoso y derribo" del Gobierno.
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha recordado a María Jesús Montero que "crecer a base de deuda no es ir como un cohete, es hacer trampas", porque la economía de la que se enorgullece el Gobierno no llega a las familias.
El exministro y todavía diputado acaba de entrar en el Tribunal Supremo solo, sin ser acompañado por ningún abogado.
El jefe del Ejecutivo ha señalado a los ayuntamientos y comunidades autónomas como culpables de la situación actual del mercado de la vivienda por, según ha dicho, no cumplir su Ley de Vivienda.
El portavoz de ERC ha pedido a Sánchez que intervenga el mercado de la vivienda y que se implemente un impuesto de hasta el 50% a aquellos que quieran adquirir una segunda vivienda.
La política es impredecible, el planteamiento del Gobierno de España es gobernar hasta 2027", ha aseverado el secretario general de los socialistas, que ha espetado que "lo importante es pensar cómo podemos aprovechar la legislatura". Así se ha mostrado después de ser preguntado por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sobre "qué puede acabar con su Gobierno".
Abascal ha recriminado a Sánchez que "haga una risa de jocker" y no de explicaciones por sus conexiones con Venezuela mientras que se "autoinvita" a la cumbre de Paz de Trump.
Mucha expectación mediática a las puertas del Supremo aguardando la llegada del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
El líder del PSOE ha aseverado que Abascal ha intentado "robar el protagonismo" a las Fuerzas Armadas el Día de la Hispanidad, puesto que el presidente de Vox no asistió a la tribuna para darse un baño de masas.
"Los delincuentes le han dado el poder", ha subrayado el líder de Vox sobre los socios de Sánchez, que es protegido por los delincuentes porque él los protege frente al honrado. "La única duda es si usted es el autor intelectual o el materia del caso de su hermano", le ha espetado.
"La gente siente que no trabaja para vivir", ha dicho afirmando que "la decencia no cotiza y el mérito no sirve": "Se castiga al honrado y se aplaude al indecente; si trabajas, pagas y si le aplauden, prospera". "Usted no gobierna un país, usted lo exprime", ha sentenciado Feijóo antes de recordar que "en el Partido Socialista y el Ministerio de Transportes corren los billetes como en un prostíbulo".
Este es uno de los gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa", ha espetado Sánchez, que ha aseverado que "lo demás, son bulos, son insidias y son mentiras".
Los socialistas mantienen a Cerdán en prisión, mientras que Ábalos declara hoy en el Supremo y la empresaria Carmen Pano comparece en el Senado para dar explicaciones sobre la supuesta financiación irregular del PSOE.
El que fuera secretario de Organización del PSOE declara en el alto tribunal después de haber roto con su abogado dos días antes de la cita. Ábalos se ha acogido a un abogado de oficio.