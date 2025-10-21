Javier Chicote sobre la demanda de Ábalos: "Jurídicamente esto no se sostiene"

La Noche de Cuesta ha contado con la participación telefónica del periodista y jefe de investigación del diario ABC, Javier Chicote, para hablar sobre la demanda que le ha interpuesto José Luis Ábalos.

Ábalos ha anunciado en su cuenta de X este martes que va a actuar judicialmente contra el diario ABC y su jefe de investigación por una información en la que el periodista informaba que Koldo llevaba tres sobres para gastos oficiales cuando viajaba con Ábalos y tenía un cuarto para prostitutas.

"De momento lo ha puesto en Twitter", ha comenzado matizando Chicote. De igual manera, a pesar de que aún no han recibido nada sí que da por hecho que ha interpuesto la "demanda de conciliación" que anunciaba en su cuenta de X.

"Jurídicamente esto no se sostiene"

El periodista de ABC ha señalado que la clave es que "jurídicamente esto no se sostiene" y que le han puesto muchas demandas debido a su profesión pero "lo punible, lo que lesiona el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, que recoge la Constitución, es que tu digas de alguien que contrata prostitutas pero eso no es mi exclusiva", ha explicado Chicote.

De igual manera, el periodista ha comentado de manera irónica que si Ábalos tuviera que poner una demanda o una querella a todo el que diga que han contratado prostitutas "ha tenido que poner hasta a la UCO".

En cuanto a sus fuentes, Chicote ha señalado que Koldo le llegó a enseñar a él los tres sobres y que sobre el cuarto sobre se reserva la fuente, aunque asegura que lo tiene "cotejado, comprobado".

Por otro lado, Carlos Cuesta ha querido preguntar su opinión sobre el hecho de que Ábalos quiera acudir a la justicia por un artículo como el suyo. "A Ábalos yo le conozco y he tenido buen trato con él, entiendo que ahora estará enfadado", ha comentado el entrevistado.

El jefe de investigación de ABC ha concluido señalando que "en un caso como este su honor está cuando menos cuestionado pero está cuestionado en el Tribunal Supremo".