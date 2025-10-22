La lacra del acoso escolar: investigan el posible acoso de alumnos de Primaria a una niña de 5 años

Con el suicidio de Sandra Peña aún en la retina, lo cierto es el que acoso escolar es una lacra incluso entre los alumnos más pequeños. Tanto es así que en Galicia la Consejería de Educación, Ciencia, Universidades y FP ha confirmado la recepción de una comunicación en la que se alerta de un posible caso de acoso a una niña de tan solo cinco años.

La menor estudia en el centro concertado Monterrey de Vigo que, a diferencia del centro sevillano Irlandesas de Loreto, sí que habría abierto un protocolo de acoso que ahora supervisa la Inspección Educativa gallega.

Los acosadores son alumnos de sexto de Primaria

Protocolo ante un acoso al que varios alumnos de sexto de Educación Primaria estarían sometiendo a la menor que estudia Educación Infantil.

La consejería gallega ha reiterado su posición de "tolerancia cero" frente a este tipo de conductas y ha apelado al "compromiso colectivo" ante comportamientos "contrarios a la convivencia", para seguir actuando "con eficacia y diligencia" ante cualquier caso.

Recuerdan además, desde el Gobierno de la Xunta de Galicia, que los centros gallegos cuentan con protocolos para intervenir que deben abrirse "ante la mínima sospecha" para investigar. Además este curso se ha puesto en marcha una herramienta más: "el Termómetro de Acoso Escolar", que se suma a los "Puntos Naranja" y el refuerzo de la formación del personal docente contra el acoso escolar.

A la espera de que se concluya la investigación lo cierto es que el caso de la menor supuestamente acosada en este colegio gallego inunda las redes sociales donde una madre del centro ha denunciado que la menor habría sufrido escenas "muy duras".