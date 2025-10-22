Orriols enseña su auténtico rostro: "La Hispanidad es celebrar el asesinato indiscriminado de indígenas"

Sílvia Orriols, la última gran sensación de la política catalana, ha mostrado este miércoles en el Parlament su faz profundamente antiespañola. Ha sido en una intervención dirigida contra el presidente de la Generalidad, el socialista Salvador Illa, por su presencia en los actos de celebración del 12 de Octubre en la capital de España.

Mentre Catalunya patia un temporal que posava en risc patrimoni, infraestructures i vides, @salvadorilla era a Madrid... saludant una cabra. No hi ha escena que il·lustri millor el seu poc compromís amb el país. 💙#SalvemCatalunya pic.twitter.com/UseGMMtPnH — Aliança Catalana (@CatalunyaAC) October 22, 2025

Orriols, con su habitual tono calmado, ha lanzado toda clase de exabruptos contra España y contra la celebración de la Fiesta Nacional. Ha llegado a reducir el 12 de Octubre como un acto consistente en "saludar a una cabra" y ha calificado la colonización de genocidio.

La dirigente separatista que amenaza la hegemonía de Junts y ERC en el campo independentista le ha espetado al presidente de la Generalidad que "mientras Cataluña sufría un temporal que ponía en riesgo patrimonio, infraestructuras y vidas, usted estaba en Madrid saludando a una cabra. No hay ninguna escena que ilustre mejor el poco compromiso de su gobierno con Cataluña. Parece que la agenda institucional española siempre tiene preferencia. Los catalanes, que pidan la vez y esperen sentados. Ese es el concepto. Nos habla de política de proximidad, pero se pasa el día en los aeropuertos tomando vuelos pagados con dinero público y así se reivindica como muy viajado. Es para alquilar balcones ("per llogar-hi cadires")".

Tras esas palabras, Orriols ha redoblado su arrebato de hispanofobia en los siguientes términos: "Mientras el temporal golpeaba Cataluña, usted sonreía en Madrid celebrando la Hispanidad y, por lo tanto, el asesinato indiscriminado de indígenas". "Las encuestas –añadió– hablan de desafección política y de pérdida de confianza en las instituciones. ¿A alguien le extraña? Mientras el pueblo luchaba contra la lluvia, el viento o las riadas crecidas, usted batallaba por un lugar en la tribuna. ¿Cómo se gestiona un temporal a 700 km de distancia, señor Illa? De eso sí que podemos decir que es gobernanza telemática. Esperemos que no le falle el wifi".

El Estado español y el islámico

Con esa intervención, la polémica alcaldesa ha añadido a su catálogo de fobias la hispanofobia, aspecto en el que ha incidido Illa para replicar a la dirigente de Aliança Catalana. El dirigente socialista ha acusado a Orriols de querer expulsar de Cataluña "a los catalanes de origen andaluz, extremeño, murciano, gallego y madrileño". La líder de Aliança ha replicado que "a quien yo quiero expulsar de Cataluña al Estado español, al Estado francés y al estado islámico". La equiparación de España con el "estado islámico" ha sido otra de las muestras de patología fóbica que hasta el presente había dejado caer con cuentagotas, consciente de las simpatías que sus críticas al sistema, al Procés y al resto de los partidos independentistas despiertan entre electores de muy diverso signo incluso fuera de Cataluña.

El disparo de IA de Orriols a Puigdemont

Orriols ha cobrado notoriedad también por un vídeo realizado con inteligencia artificial (ya borrado de las redes) en la que dispara a Puigdemont y lo lanza a un cubo de basura. El vídeo fue publicado por el único medio digital que recibe subvenciones por parte del Ayuntamiento de Ripoll.

Assistim a un clar episodi de guerra bruta de @JuntsXCat contra Aliança Catalana i la imatge d'@orriolsderipoll. La tropa de Waterloo i mig grup parlamentari es fan ressò, massivament, d'un vídeo fals d’un usuari "anònim", poc després d'haver-se publicat. Els nervis són… pic.twitter.com/V0FQXi8wH0 — Oriol Gès (@oriolges) October 22, 2025

La airada reacción de Junts ha propiciado que uno de los ideólogos de la formación ultraseparatista acuse al partido del prófugo de "guerra sucia" contra Aliança Catalana.