A continuación, tras el discurso del Rey, la Orquesta y Coro de RTVE interpreta el Adagio del Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo.
El Rey afirma que es "un día de emociones que cuesta poner en palabras" y que ha intentado ponerse en el lugar de las víctimas: "No existen las palabras perfectas. Sólo sé que existe un sentimiento de dolor que nos une y que os acompaña con todo cariño en vuestro duelo". También añade que "es necesario seguir analizando las causas de la tragedia para mejorar nuestra capacidad" de afrontar en el futuro otras catástrofes similares.
El rey Felipe VI toma la palabra: "Lo que ocurrió esa noche y lo que siguió nos trae a todos recuerdos tremendamente duros y sobrecogedores".
Los Reyes y dos familiares de las víctimas realizan la ofrenda floral y depositan una sobria corona de laurel decorada con la bandera de España mientras suena El Cant dels Ocells. Posteriormente se produce un minuto de silencio.
🔴 Los Reyes y dos familiares de las víctimas realizan la ofrenda floral y depositan una sobria corona de laurel decorada con la bandera de Españapic.twitter.com/wDTsMZ5Qca— Libertad Digital (@libertaddigital) October 29, 2025
Interviene ahora Virginia Ortiz Riquelme, su primo Juan Alejandro murió en Letur (Albacete). Durante el discurso recuerda a los voluntarios que acudieron a socorrer a los afectados y también a David Lafoz.
🔴 Virgina, familiar de una víctima: "Las inundaciones son en España el fenómeno natural que más muertes provoca, pero no fue el causante de la catástrofe que hemos sufrido. Es quien omite su deber a sabiendas de que puede suponer la pérdida de vidas"pic.twitter.com/p4lIf1F6jM— Libertad Digital (@libertaddigital) October 29, 2025
La reina Letizia ofrece un gran abrazo a Andrea Ferrari cuando acaba su intervención. A continuación Naiara Chuliá Beitia lee una carta que ha escrito a su marido, que murió al salir del trabajo en Bétera. "Aún conservo un poco de merengue congelado que hiciste. No me atrevo a comérmelo". (...) "Nos movilizamos para encontrarte. Y lo hicimos. Aquel día mi mundo se puso boca abajo. Lo más duro fue decirle a los niños que no volverías".
🔴 Naiara Chuliá Beitia lee una carta que ha escrito a su marido, que murió al salir del trabajo en Bétera: "Ese día mi mundo se puso boca abajo. El momento más duro de mi vida fue decirle a los niños que no volverías" pic.twitter.com/sgPeaIcMim— Libertad Digital (@libertaddigital) October 29, 2025
Andrea Ferrari Canut, cuya madre falleció arrastrada por la corriente cuando salía del trabajo en Riba-roja, interviene en primer lugar: "Hoy hace un año que nos cambió la vida a todos y todavía sentimos el vacío".
La artista María Bertomeu, "La María", interpreta el tema Mon Vetlatori, una canción sobre la muerte y el renacer.
Así ha sido el frío saludo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón:
🔴 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega al funeral y homenaje de las víctimas de la dana. Recibe el saludo de los representantes públicos y el presidente Carlos Mazón pic.twitter.com/ywzDOmaE5Z— Libertad Digital (@libertaddigital) October 29, 2025
Se leen los nombres de las 237 víctimas mortales. Por cada uno de ellos, se ha situado una rosa blanca en el centro de la sala. La dana se cobró 229 víctimas valencianas, siete de Castilla-La Mancha y una de Andalucía.
🔴 Se leen los nombres de las 237 víctimas mortales de la dana pic.twitter.com/7cEkNxFGua— Libertad Digital (@libertaddigital) October 29, 2025
Los gritos contra Mazón cesan en el momento en el que los Reyes entran en la sala. Inmediatamente suena el himno de España y comienza el homenaje conducido por la periodista de RTVE, Lara Siscar.
Los Reyes charlan y confortan a los familiares de las víctimas junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y con la ausencia de Mazón, que está esperando en el interior del salón donde tendrá lugar el homenaje. Justo antes del inicio del evento, algunos asistentes le insultan: "Rata", "cobarde", "asesino".
🔴 En el interior del recinto, antes del inicio del evento y el recinto se escuchan insultos contra Mazón: "Rata", "cobarde", "asesino" pic.twitter.com/jZ2d8t24R3— Libertad Digital (@libertaddigital) October 29, 2025
Los Reyes de España llegan al Museo de las Artes y las Ciencias y se dirigen en compañía del presidente del Gobierno al interior del recinto para encontrarse con los familiares y representantes de las víctimas antes de que comience el homenaje.
🔴 Los Reyes, en compañía del presidente del Gobierno, saludan a los familiares y representantes de las víctimas antes de que comience el homenaje pic.twitter.com/ewoYTKG3iy— Libertad Digital (@libertaddigital) October 29, 2025
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega al funeral. Recibe el saludo de los representantes públicos: la alcaldesa de València, María José Catalá, la Delegada de Gobierno, Pilar Benrabé, el presidente Carlos Mazón, Carlos Mazón, la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón Jaime, el presidente del Senado, Pedro Rollán Ojeda y la presidenta del Congreso, Francisca Armengol.
🔴 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega al funeral y homenaje de las víctimas de la dana. Recibe el saludo de los representantes públicos y el presidente Carlos Mazón pic.twitter.com/ywzDOmaE5Z— Libertad Digital (@libertaddigital) October 29, 2025
Tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como muchos medios de comunicación se han empeñado en llamar funeral de Estado al acto de homenaje a las víctimas mortales de la DANA, la mayor catástrofe natural de la historia de España, y que se celebrará este miércoles por la tarde en Valencia. Un empeño incomprensible ya que es incorrecto llamarlo funeral de Estado.
El funeral de homenaje a las víctimas de la dana se celebra hoy, miércoles 29 de de octubre, a partir de las 18:00 horas. Estará presidido y encabezado por el Rey Felipe VI y la reina Letizia. Hay un millar de invitados y se ha confirmado la presencia de Pedro Sánchez, de los presidentes de todas las comunidades autónomas o sus representantes, de los alcaldes de los 78 municipios afectados y del Gobierno valenciano, incluido el presidente Carlos Mazón. Además, podrán asistir cuatro familiares de cada una de las 237 víctimas de la dana.