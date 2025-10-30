Un periodista recibe una brutal paliza cuando grababa una protesta separatista ilegal en Pamplona

El periodista José Ismael Martínez ha recibido una agresión brutal este lunes en el campus de la UNAV en Pamplona, adonde se había trasladado para cubrir el acto que Vito Quiles había programado en el lugar, pero que finalmente se ha suspendido.

Sin embargo, tal y como cuenta en El Español, esto no ha frenado los incidentes que estaban causando un centenar de violentos separatistas que, en un momento dado, increparon al periodista y le gritaron "¡deja de grabar, hijo de puta!".

Después de eso se acercaron a él, lo acorralaron y le dieron una paliza, a pesar de que el agredido se identificó en todo momento como periodista y llevaba una acreditación profesional visible.

Siempre según el relato de los hechos que el propio Martínez ha hecho a su periódico, cuando intentaba zafarse del grupo, uno de los energúmenos le dio una patada en la espalda que lo tiró al suelo y, una vez allí, recibió patadas y golpes varios mientras intentaba proteger la cabeza con los brazos, pese a lo que acabó ensangrentado.

El periodista logró librarse de sus agresores corriendo hacia un grupo de colegas que estaba en la zona. Rápidamente se acercaron también antidisturbios. José Ismael Martínez tuvo después que ser trasladado en ambulancia a un hospital, donde recibió asistencia médica.

Según informa Efe, estos incidentes en el campus han acabado con dos detenidos y con otros cuatro heridos además del periodista, entre ellos los cuatro agentes de la Policía Nacional.