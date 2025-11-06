Detenido el empresario que pagó 100.000 euros a Alvise Pérez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este jueves en Madrid al empresario Álvaro Romillo por orden del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. El arresto se produce después de que Romillo admitiese haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez, conocido como Alvise.

El magistrado investiga a Romillo por una presunta estafa piramidal con criptomonedas a través del chiringuito financiero Madeira Invest. La causa, cuyo secreto de sumario se ha levantado este mismo jueves, aprecia posibles delitos de estafa agravada, blanqueo y organización criminal.

La detención se ha precipitado tras informes recientes de la UCO y la Agencia Tributaria que apuntan a la existencia de una cuenta bancaria en Singapur vinculada al empresario con 29 millones de euros. El juez considera que este hallazgo eleva el riesgo de fuga de Romillo.

El perjuicio denunciado por las acusaciones supera los 11 millones de euros, pero podría rebasar los 300 millones, con un número de afectados que ronda los 30.000. Romillo será puesto a disposición judicial este viernes, donde ya estaba citado a declarar.