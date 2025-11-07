El audio del fiscal Grinda tras el intento de soborno de las cloacas del PSOE: "Mi jefe está tremendamente cabreado"

Libertad Digital publica el audio que remitió el fiscal Anticorrupción José Grinda al periodista Pere Rusiñol, después de que éste le mostrara un escrito en el que las cloacas del PSOE de Pedro Sánchez le intentaban sobornar.

Grinda afirma en la grabación que su jefe estaba "tremendamente cabreado" después de que le ofrecieran un puesto en el extranjero y evitarle una demanda judicial si proporcionaba información indeseada sobre sus compañeros de profesión y archivaba varias causas de corrupción.

"Mi jefe está tremendamente cabreado; bueno, se cabreó muchísimo. De hecho mandó una nota a la Fiscalía General", explica el fiscal Anticorrupción Grinda a Rusiñol después de informarle de que era posible que la Fiscalía se pusiese en contacto con él para pedirle su versión tras denunciar los hechos internamente. Rusiñol presuntamente habría sido el enlace entre la cloaca del PSOE y Grinda trasladándole a este último los beneficios que tendría si se dejase sobornar por los socialistas.

En cualquier caso, Grinda aclara a Rusiñol en una conversación por WhatsApp con fecha del 7 de abril de 2025 que el periodista no tiene que preocuparse de nada, ya que no es él el que ha hecho el ofrecimiento directamente ni tiene mayor interés en que el fiscal se corrompiera: "Obviamente no te tienes que preocupar si te llama la Fiscalía, que no hay nada contra ti".

Un mes antes, ambos habían mantenido otra conversación en la que Grinda parecía informarle de que lo había puesto en conocimiento de sus superiores después de valorar que el ofrecimiento "es muy grave". "Esto es bastante serio", sentenciaba.

"Pere, salte de esto"

En este mismo intercambio de mensajes, Grinda calificaba de "barbaridad" el hecho de que las cloacas del partido que lidera Pedro Sánchez le hubiese ofrecido beneficios por archivar causas como la del soborno de la empresa asturiana Duro Felguera al régimen venezolano de Hugo Chávez que salpicó a José Luis Rodríguez Zapatero.

"Pere, salte de esto", le aconsejaba Grinda a su amigo, que respondía desligándose de las cloacas del PSOE: "Sí, yo no estoy en esto, ya te lo dije".

