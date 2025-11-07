Las declaraciones en sede judicial en el caso cloaca están aportando luz sobre las maniobras de Leire Díez y el resto de personas integrantes de esa unidad de acoso y derribo de todos los que investigaban el entorno de Pedro Sánchez.

La cloaca puso desde el principio sus ojos en el teniente coronel Balas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los motivos les sobraban: era y es el jefe de la unidad que investiga los principales casos de corrupción que acosan al partido, Gobierno y hasta familia de Sánchez.

Pero el comandante Villalba ha aportado más información en su declaración. Villalba es el topo que fue puesto a disposición de la trama de Koldo para que les chivara los movimientos de la Justicia y de la propia UCO y pudiesen evitar ser cazados.

Pues bien, Villalba ha declarado que Leire Díez le hizo varias revelaciones sobre Balas, entre ellas, que los de "arriba" tenían muchas ganas de acabar profesionalmente con él. Hablaba de su cercanía a Repsol, de que podía ser nombrado jefe de seguridad de la compañía —según ella— y de que, por lo tanto, había que atacar a Repsol y a Balas para desacreditarles.

El objetivo final era dibujar un perfil supuestamente corrupto de Balas que lo anulase en sus investigaciones actuales y que, además, evitase cualquier ascenso de Balas. ¿Por qué? Pues porque una parte importante de la Guardia Civil defiende su ascenso a coronel y jefe de la UCO. Y claro, Balas es visto por Sánchez y su entorno como toda una garantía de que las investigaciones por corrupción lleguen hasta el final.

Campaña de desprestigio

Villalba ha señalado en sede judicial que Leire Díez no dejó de hacerle comentarios negativos sobre el teniente coronel Balas y Repsol. Unos comentarios que hablaban de corrupción, de daño a la competencia en el sector hidrocarburos, de una supuesta vinculación de Balas a la compañía. Todo con un único objetivo: justificar el ataque a Balas. Y, por derivada, a la UCO y la unidad que investiga los principales casos de corrupción que rodean al Gobierno.

Los últimos años se han caracterizado por continuos ataques a la Guardia Civil y su Unidad Central Operativa (UCO) por parte del Gobierno. Desde su llegada, Pedro Sánchez no ha dejado de remover sus mandos —valgan como ejemplo, Diego Pérez de los Cobos, Manuel Sánchez Corbí o Pablo Salas—, eliminar presencia —Navarra, Cataluña, País Vasco— o, simplemente, atacar al cuerpo con críticas sobre su proceder en materia de investigación.

Los motivos aparentes para este comportamiento oficial no son difíciles de encontrar: la UCO está investigando en condición de Policía Judicial la inmensa mayoría de casos de corrupción que rodean al PSOE y al propio presidente por todas partes y, por otro lado, los aliados estrella de los socialistas —Bildu, ERC y Junts— detestan a la Guardia Civil por su labor en el País Vasco y Cataluña.

Reuniones secretas reveladas

Libertad Digital ha publicado los documentos que detallan el trabajo de la cloaca de Leire Díez y Santos Cerdán. Unos documentos que revelan reuniones vitales este mismo año 2025. En una de ellas, del mes de marzo, quedó en evidencia, de hecho, una grave y muy peligrosa vinculación de esta unidad de acoso y derribo contra jueces, fiscales, UCO y hasta periodistas que investigan los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez.

Una vinculación directamente con "Fiscalía, CNP [Policía] o la directora de la Guardia Civil", como se señaló expresamente en la reunión mantenida el 10 de marzo de este mismo año y ya ha publicado Libertad Digital.

El papel de Leire Díez

¿Y con qué motivo se podría usar ese potencial? Pues otra conversación lo explicó: en una de las reuniones, Leire Díez aseguró "que la UCO al ver que no hay nada en el asunto de las mascarillas, enlaza la Gürtel a través de la Pano [Carmen Pano] con las operaciones de los hidrocarburos sin tener relación alguna unos asuntos con los otros y que el nexo común en todas estas operaciones es el Tecol Balas de la UCO".

La explicación llega a lo surrealista. Pero al margen de ello, lo relevante es que, con la fuerza institucional descrita, "Leire comenta que los de arriba tienen muchas ganas de ir contra el Tecol Balas, el coronel Corbí, Bonilla y otros de la GC", como detalla el documento en poder de este diario.

Bonilla es el exmiembro de la UCO al que pretendieron imputar el obsceno e inmediatamente desenmascarado bulo de que la UCO planeaba un atentado con bomba lapa contra Pedro Sánchez.

Y "los de arriba" son fáciles de imaginar. Especialmente después de que tanto el propio Javier Pérez Dolset, vinculado a la cloaca, como un empresario al que pretendieron captar, Joaquín Parra, hayan desvelado que los que mandaban eran Santos Cerdán y el propio Pedro Sánchez, tal y como se deslizaba en las reuniones.