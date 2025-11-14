La UCO registra varias sedes de Acciona para investigar el cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentra registrando este viernes dos sedes de la empresa Acciona ubicadas en Madrid y Bilbao. Dichas diligencias están relacionados con la pieza de la trama Koldo en la que el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, investiga el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública..

Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que "los agentes han acudido a las instalación de la constructora con el objetico de efectuar los registros ordenados por el magistrado instructor".

En esa pieza de la trama Koldo están imputados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García,el empresario Víctor de Aldama y el que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, este último permanece en prisión provisional tras ser encarcelado antes del verano por riesgo de destrucción de pruebas.

Cabe destacar que Acciona es una de las principales empresas investigadas en el marco de esta trama corrupta. En una grabación intervenida por la UCO entre Koldo García y José Luis Ábalos, se escucha a Koldo explicar que se había puesto en contacto con Santos Cerdán y mencionan a esta empresa. "Porque Santos ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas, de Justo, de Acciona (...) El día de la investidura de Óscar. ¿No lo vistes? (...) Está intentando colocar a dos personas que le ha pedido Acciona", dijo Koldo.

Recordamos que el Supremo acreditó ya que todas las obras de esta trama de corrupción socialista fueron a UTE formadas con Acciona sin tener ninguna de ellas la "mejor oferta económica".

Por otro lado, según un informe de la UCO, la relación entre la empresa Acciona y Koldo se remonta a la etapa del exasesor de Ábalos en la Comunidad Foral de Navarra. El informe señalaba que Santos Cerdán continuaba recibiendo novedades de Koldo sobre contrataciones públicas de Acciona.

Por su parte, en septiembre, el exdirectivo de Acciona en Navarra y La Rioja, Fernando Agustín Merino, en la comisión de investigación del Senado se defendió señalando que su relación con Koldo "se restringe única y exclusivamente" al Proyecto de Mina Muga. A pesar de acogerse a su derecho a no declarar, el exdirectivo sí que explicó que las tareas que tenía en ese proyecto el exasesor de Ábalos eran "de conserje" y de "chófer".

