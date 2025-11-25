La Carrera Fiscal evalúa la elección de Peramato como fiscal general del Estado: "Más que continuismo, es continuidad"

La Carrera Fiscal evalúa la elección de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado: "Más que continuismo, es continuidad".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la elección de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado tras la renuncia de Álvaro García Ortiz. El propio García Ortiz presentó su dimisión este lunes después de conocer el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo, que lo inhabilitaba en el cargo por dos años, lo obligaba a pagar una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso y víctima de la filtración de secretos que urdió el fiscal general del Estado.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital ponen de manifiesto que "la elección del Gobierno de Pedro Sánchez de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado más que continuismo, es continuidad. Es una fiscal ambiciosa, inteligente pero su nombramiento es poco imaginativo. Se hizo de la asociación de fiscales izquierdista Unión Progresista de Fiscales (UPF) hace unos 10 años cuando ya se ocupaba de asuntos relacionados con la violencia de género. Fue elegida presidenta de la UPF y posteriormente, fue ascendida a fiscal de Sala de Violencia sobre la mujer en 2021 por la entonces fiscal general Dolores Delgado y posteriormente, fue designada por Álvaro García Ortiz como fiscal de Sala jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo".

"Peramato era uno de los nombres que sonaba en el Ministerio Público en los últimos días. Siempre ha estado en las quinielas como posible relevo de García Ortiz, por lo que su nombramiento no ha causado sorpresa. Como profesional tiene una trayectoria muy cualificada, pero lo relevante es saber qué va a hacer para recuperar la fama, el crédito, el prestigio de la Fiscalía y la imparcialidad que debe tener", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "los fiscales están a la expectativa de las decisiones que adopte y de su actitud. Esto es lo que ahora preocupa mucho a la Carrera Fiscal, intentar salir de la crisis, salir del pozo y recuperar el prestigio que han dejado por los suelos Delgado y García Ortiz. Debemos ser percibidos por la ciudadanía como una Fiscalía de todos".

"Peramato es una fiscal con mucha ideología, con una relación muy estrecha con su predecesor en el cargo García Ortiz y a la teniente fiscal del Supremo Ángeles Sánchez Conde y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica Diego Villafañe. Como expresidenta de la UPF, favorecerá a los suyos otra vez, tal y como hicieran antes Delgado o García Ortiz. No hay ninguna esperanza de que la Fiscalía actúe fuera del juego político tras su elección", concluyen.

Tras la elección de Peramato por el Gobierno, será el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que tenga la capacidad de evaluar la idoneidad de la candidata presentando un informe atendiendo a su trayectoria en el Ministerio Fiscal. Este informe no es vinculante. De hecho, este organismo consideró no idóneo al fiscal general ahora dimitido por haber cometido un delito, si bien el Gobierno no escuchó esta advertencia.

Después de este proceso, la candidata tendrá que comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso y responder a las preguntas de la oposición. Este hecho tampoco es vinculante, por lo que finalmente, después de este proceso y si el Gobierno prosigue su apoyo independientemente de las valoraciones que hagan CGPJ y Congreso, tomará posesión del cargo.

Cuarta fiscal general de la era Sánchez

Teresa Peramato se convierte en la cuarta fiscal general del Estado desde que Pedro Sánchez llegase a La Moncloa en junio de 2018. María José Segarra dirigió la Fiscalía desde ese mes a enero de 2020. Posteriormente, la exministra de Justicia Dolores Delgado le reemplazó hasta julio de 2022, cuando dimitió por problemas de salud.

Hasta que no se publique en el BOE su cese, Álvaro García Ortiz seguirá en funciones. La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, número dos de la cúpula fiscal, será la fiscal general en funciones hasta que Peramato sea nombrada formalmente en un proceso que durará unas semanas.

