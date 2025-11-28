Detenidos un vecino y un electricista por el incendio mortal en una pensión de La Coruña

Detenidas dos personas por su presunta relación con el incendio que ha costado la vida a un inquilino del edificio situado en el número 58 de la calle San Isidoro de La Coruña. Los detenidos son un vecino del inmueble y un electricista, y podrían enfrentarse a cargos por homicidio imprudente, ya que según fuentes policiales, el fuego fue originado por la manipulación del cuadro eléctrico del edificio.

El suceso tuvo lugar sobre las 17:45 horas de este jueves y hasta el lugar del siniestro se movilizaron los bomberos de la ciudad herculina que, una vez en el punto, encontraron las escaleras llenas de humo. Automáticamente procedieron a sofocar las llamas y, durante los trabajos de ventilación, localizaron a dos personas inconscientes en el primer piso, una de ellas ya fallecida. Se trata de un inquilino del centro de hospedaje, como ha confirmado la responsable de la pensión que hay en el edificio. Al parecer trató de salir del mismo pero se desplomó en el primer piso y no pudo ser reanimado por los equipos médicos.

El servicio de emergencias 112 Galicia, que mantuvo un dispositivo en la zona para prestar ayuda a los desalojados, ha confirmado que fue necesario trasladar al hospital a otras dos personas más, una de ellas un bebé que fue visto en urgencias del materno y enseguida dado de alta.

Se busca una solución para los vecinos

La concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, ha confirmado que el Ayuntamiento habilitó el pabellón de deportes de la Sagrada Familia para acoger inicialmente a los desalojados, entre las que había menores y personas de edad avanzada. Ahora trabajan con ellos para conocer su situación personal y buscar una posible alternativa habitacional.