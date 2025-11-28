Tellado pide "a los votantes de Vox que vayamos unidos" a la concentración contra la "mafia" de Sánchez

El exministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE, Jose Luis Ábalos, y su antiguo hombre de confianza, Koldo García, entraron en la prisión de Soto del Real el pasado jueves al apreciar el juez riesgo de fuga "extremo". Ambos socialistas están siendo investigados por el Tribunal Supremo por la comisión de los posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Con Ábalos ya son dos los secretarios de organización de Pedro Sánchez que han entrado en la cárcel tras los meses que ha estad internado Santos Cerdán.

El entorno político y personal más cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cada vez más cercado por la Justicia una semana después de que el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fuera condenado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos. El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado convocando una manifestación el próximo domingo 30 de noviembre a las 12.00 en el Templo de Debod de Madrid con el lema Mafia o democracia.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho que cree "que la situación se ha hecho insostenible y como primer partido de España tenemos que alzar la voz y capitanear a los españoles de bien que trabajan duro y creo que no merecen el Gobierno que tienen en España". "Esto es gota a gota y el dibujo de la situación del panorama nacional es inasumible para cualquier demócrata", ha añadido Tellado que ha explicado que la convocatoria del próximo domingo es una "concentración sin siglas para decirle a Pedro Sanchez que sólo tiene un camino que es convocar elecciones para dejar atrás este tiempo de degeneración política".

La "degradación del Sanchismo"

El secretario general del PP ha dicho que "nosotros creemos que nada de todo lo que ha ocurrido podría haber pasado sin el conocimiento al menos, sino la participación, de Pedro Sánchez". Ha señalado que la de Ábalos y Koldo entrando en Soto del Real es "la imagen de la degradación del sanchismo, un periodo oscuro de la democracia española".

"Parece que nos estamos acostumbrando a que pasen cosas que nunca habían sucedido y que normalizamos lo que, desde luego, es anormal. La semana pasada el Tribunal Supremo condenó con sentencia firme al fiscal general del Estado nombrado por Sánchez por delinquir en vez de perseguir el delito; la Audiencia Nacional investiga al PSOE por financiación ilegal; esta semana hemos conocido que el propio Pedro Sánchez negoció con un terrorista Arnaldo Otegi la moción de censura contra Mariano Rajoy y su investidura en un caserío vasco a escondidas y aún no sabemos exactamente qué es lo que acordaron y a cambio de qué lo acordaron", ha apuntado Miguel Tellado.

El secretario general del PP cree que "la situación es tan grave que, desde luego, estamos obligados a actuar. En las últimas horas hemos visto a Ábalos tirar de la manta e informar de que Begoña Gómez sí participó en el rescate multimillonario de Air Europa. Yo creo que todo lo que sucede no es normal, nada de lo que ha sucedido en este tiempo podría haber sucedido sin el conocimiento al menos sino la participación activa de Pedro Sánchez. Desde luego si hablan como la mafia, se comportan como la mafia y delinquen como la mafia lo más probable es que sean la mafia".

La catadura moral de Sánchez

Miguel Tellado ha lamentado que se meta a todos los políticos en el mismo saco que los corruptos. Ha dicho que "no todos somos iguales y me daría mucha rabia que digan que somos como estos señores del PSOE". Ha afirmado que "el problema es que Sánchez lo ha contaminado todo" porque "da la sensación que llegaron para delinquir. Ya lo hacían cuando recorrían España en ese Peugeot para ganar unas primarias que son el pecado original de Pedro Sánchez. Consiguió ser secretario general del PSOE en una campaña dopada con dinero que provenía de la prostitución y eso ya retrata la catadura moral del personaje".

"El pecado original se llama Pedro Sánchez", ha insistido Tellado que piensa que "es un elemento tóxico de la política española". Está "seguro que tan pronto le ganemos las elecciones a este Gobierno y lo apartemos del poder habrá uno serio, riguroso que se centrará en resolver los problemas de la gente. Como problemas graves de vivienda o inmigración ilegal". "Entiendo el hartazgo de la gente que le pide a los políticos que hablemos de sus problemas y dejemos de crear problemas" y "Sánchez sólo le ha creado problemas a España. Los españoles viven peor, tienen menos poder adquisitivo y menos expectativas de futuro que antes de que PS llegase al Gobierno. El segundo Gobierno después de Zapatero que deja una España peor de la que encontró", ha contado.

Sobre el conocimiento previo de acciones judiciales contra los miembros de la trama ha dicho Tellado que esto "señala a dos personas: o al ministro de Justicia, Félix Bolaños, o al de Interior, Fernando Grande Marlaska. Por tanto, creo que el Gobierno tiene que dar explicaciones. Aquí están implicados todos. El Gobierno, el partido, el presidente del Gobierno porque la realidad es que el PSOE ha tenido contratada a una fontanera, Leire Díez, en empresas públicas que todo parece indicar que se ha dedicado a extorsionar en nombre del Gobierno a fiscales, a jueces, a responsables de las FCSE y parece que lo hemos normalizado porque ahora dicen que nada tiene que ver con ellos, pero lo cierto es que la han nominado en cargos relevantes de distintas empresas públicas y hay testimonios gráficos de su vinculación directa con Santos Cerdán, el otro número dos de Pedro Sánchez que también ha estado en prisión preventiva y que ha salido hace a apenas unos días". "Esto es el PSOE y este es el entorno en el que se mueve el presidente del Gobierno delincuencia, bajos fondos, delitos y chorizos", ha dicho el secretario general del PP.

Pide a Vox unidad ante Sánchez

Sobre la concentración convocada este domingo 30 de noviembre en el Templo de Debod de Madrid a las 12 de la mañana ha dicho que hay que acudir "para decirle a la gente que tenemos que defender nuestra democracia frente a un Gobierno corrupto que lo ha manchado todo y que debería dar la palabra ya a las urnas y finalizar un mandato tremendamente negativo".

También ha contestado al presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha dicho que PSOE y PP están unidos en algunas administraciones o en la UE. Miguel Tellado ha dicho: "Yo no voy a polemizar con Vox porque creo que es un error en una situación tan grave como la que vive España. Nosotros estamos centrados en hacerle oposición a Pedro Sánchez y al PSOE y no nos vamos a distraer. Desde luego somos el primer partido de España, tenemos una responsabilidad, somos la alternativa real al PSOE y a Pedro Sánchez y creo que sería un error y que nadie entendería que ahora dedicaremos ni un minuto a pelearnos con el señor Abascal o con Vox". "¿Si tan malos somos por qué llega a acuerdos con el PP en determinadas CCAA?", ha preguntado.

En este sentido, el secretario general del PP cree que "a España le iría mejor si Vox se dedicase en cuerpo y alma a hacerle oposición al PSOE y no al PP. Tenemos que ejercer esa responsabilidad que no podemos fallar y creíamos que ejercerla es convocar esta concentración. Para decirle alto y claro al presidente del Gobierno: hasta aquí hemos llegado, es la hora de convocar elecciones y que en esa deriva en la que se encuentra Pedro Sánchez no puede arrastrar a todo un país".

Miguel Tellado ha finalizado: "Le digo a los votantes de Vox que vayamos unidos el domingo a echar a Pedro Sánchez todos juntos. Que unamos nuestra voz y creo que si la concentración es un éxito será un éxito de la democracia frente a la mafia y estaremos haciendo un servicio a nuestro país".