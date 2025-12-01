El Gobierno ultima el ascenso a general del jefe de la UCO para dar un golpe de timón en la cúpula de la unidad

El coronel Rafael Yuste, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, será ascendido a general de brigada, lo que implicará su salida del mando de la unidad. La propuesta de ascenso será aprobada mañana martes en el Consejo de Ministros, según han confirmado a Libertad Digital fuentes gubernamentales. El movimiento permitirá nombrar un nuevo responsable de una unidad que se ha convertido en una pesadilla para el Ejecutivo.

Yuste completó a mediados de año el curso de ascenso a general, que se imparte en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), dependiente del Ministerio de Defensa, siendo el número uno de su promoción, lo que prácticamente le garantizaba el ascenso, aunque lo normal es que el mismo no se hubiese producido hasta el próximo mes de julio, habiéndose cumplido un año entero desde su salida del centro de estudios militares.

El relevo se produce en un momento en que la UCO está en el centro de las investigaciones que están erosionando políticamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde la reciente causa contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a los procesos judiciales en los que están involucrados la mujer del presidente (Begoña Gómez), el hermano del presidente (David Sánchez) o los exnúmero dos del PSOE (José Luis Ábalos y Santos Cerdán).

Desde el Ejecutivo mantienen que el ascenso responde a criterios estrictamente profesionales y vacantes reales por jubilación de generales de brigada. Exponen que se trata de un procedimiento habitual de promoción y que no implica la desactivación de investigaciones. Sin embargo, el contexto y el momento han alimentado la percepción de que el relevo puede condicionar el rumbo de procesos judiciales muy sensibles para el Gobierno.

Una vez consumado el ascenso de Yuste y su salida de la UCO, la cúpula de la Guardia Civil deberá designar un nuevo coronel jefe para la unidad. Lo normal es que ese periodo de vacío de poder sea muy corto y no afecte ni al devenir transitorio ni al futuro de los procesos judiciales en los que están trabajando los efectivos de la unidad, aunque siempre se pueden producir suspicacias sobre el golpe de timón propiciado desde La Moncloa en la unidad.