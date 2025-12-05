Ferreras echa más leña al fuego y dice que Moncloa buscó trabajo a Salazar en embajadas

El escándalo en torno a Paco Salazar continúa, alimentado en parte por viejos aliados del sanchismo. Después de que eldiario.es contara que las denuncias contra Salazar por acoso se esfumaron del canal habilitado por el PSOE, y revelara escabrosas frases del socialista, La Sexta hizo nuevas revelaciones sobre los intentos del partido de enterrar el caso y al mismo tiempo garantizar que Salazar continuara teniendo ingresos.

Según contó Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo, el PSOE no se "atrevía" a apartar a Salazar y se esforzó en que siguiera "ingresando pasta" a través de consultorías. Ferreras reveló que los esfuerzos llegaron hasta el punto de que "desde la Moncloa" se había llamado a embajadas de países extranjeros en España "para que le recibieran y contrataran sus servicios".

Ferreras se ha mostrado en este asunto extremadamente crítico con el socialista y con la reacción del partido, "una vergüenza", así como con el silencio del presidente del Gobierno. Mientras, el partido continúa en ebullición mientras fuentes de la formación denuncian el veto férreo a cualquier crítica interna en torno al caso, que intentaron silenciar a toda costa.

Entre tanto, desde el Gobierno tratan de apagar el fuego de formas muy distintas: mientras Félix Bolaños se ha desentendido de las revelaciones sobre Salazar aunque ha admitido que el ex asesor de Sánchez cobraba del Ministerio por sus análisis y tareas demoscópicas, las ministras María Jesús Montero y Pilar Alegría han optado por no aparecer el próximo miércoles en la sesión de control, en la que con toda probabilidad éste será uno de los temas estrella.