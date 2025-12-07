El aliado de Zapatero en Venezuela delatado por el Pollo Carvajal está en la lista de contactos de la trama Koldo-PSOE

Los negocios de Rodríguez Zapatero se unen a los de la trama del PSOE de Pedro Sánchez. El que fuera jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela en época de Hugo Chávez, Hugo el Pollo Carvajal, no sólo ha apuntado a los negocios de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, sino que ha apuntado a cobros de la petrolera pública de Nicolás Maduro, PDVSA, y ha dado un nombre como aval permanente del expresidente español en Caracas: Jorge Rodríguez. El peso de esta persona es indudable. Se trata del hermano de Delcy Rodríguez, es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela por imposición del narcodictador y uno de los líderes del Grupo de Puebla en el que el PSOE de Sánchez cuenta con miembros fundadores -entre ellos, su delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra y su secretaria de Estado de Migraciones y anterior secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela.

El propio Zapatero es miembro fundador del Grupo de Puebla, un mecanismo de exportación del comunismo en todo el mundo financiado por dictadores hispanoamericanos. Pues bien, el mismo Jorge Rodríguez, es el que en otoño de 2019 se reunió con José Luis Ábalos en plena explosión de la actual trama socialista y de sus negocios con Venezuela.

El objetivo del encuentro fue ganar influencia sobre el Gobierno de Sánchez, que había decidido por aquellas fechas amparar la reclamación del líder venezolano opositor Juan Guaidó. Guaidó era socialista. Contrario a Maduro, pero miembro de la Internacional Socialista. Y el PSOE asumió que era la opción a defender.

Eso sí, hasta que comenzaron las conversaciones con la narcodictadura, con la propia Delcy, y con Jorge Rodríguez. Meses después llegará la visita de Delcy Rodríguez y los negocios del petróleo venezolano.

El encuentro

Aquel encuentro entre Jorge Rodríguez y José Luis Ábalos fue el primer paso en ese acercamiento al entorno de Pedro Sánchez. Jorge Rodríguez era por aquellas fechas ministro de Comunicación. Y a finales de 2019 se encontraba en Madrid, porque, pese a que su entrada estaba sancionada en EEUU y Canadá, no lo estaba en la UE.

El hermano de Delcy solicitó esa reunión con Ábalos y ambos se vieron en pleno centro de Madrid, tal y como probó el diario El Mundo. El objetivo era abrir "un canal de interlocución" con el Gobierno de Pedro Sánchez. Rodríguez no dudó en trasladar su crítica al entonces secretario de Organización del PSOE y ministro de Sánchez por el acercamiento de los socialistas a Juan Guaidó, entonces reconocido por la UE como "presidente encargado" de Venezuela. Y el encuentro debió fructificar, porque lo cierto es que la postura española cambió de inmediato para dejar vendido a Guaidó.

Los siguientes capítulos son conocidos: llegada de Delcy, agenda de contacto con todos los ministros, negocios del petróleo, visitas de Koldo a Caracas y apoyo del socialismo venezolano a Pedro Sánchez que fue -como ocurrió- en noviembre de 2022 nombrado primer presidente español de la Internacional Socialista.