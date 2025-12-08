La cárcel de Soto del Real es uno de los centros penitenciarios con instalaciones más modernas de España, un espejo donde se deben mirar, según los cánones del sistema penitenciario español, las demás cárceles del país. En esta, un preso puede tener una televisión y un calefactor personal en su celda y realizar actividades deportivas.

En este centro ingresaron el pasado jueves 27 de noviembre el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García; quienes, después del proceso habitual de adaptación, se unirán a todas estas comodidades. Ambos exdirigentes socialistas han sido encarcelados preventivamente por su vinculación a la trama Koldo.

Según han desvelado fuentes penitenciarias a Libertad Digital, en esta cárcel, Koldo y Ábalos –que hasta el momento se encuentran en una celda conjunta en el Módulo 13— pueden tener un televisor de 24 pulgadas y de unas características muy específicas. En concreto, este es un televisor con el que tendrían acceso a la señal de televisión y lo podría comprar un recluso por, según las estimaciones de las citadas fuentes, 240 euros. Se trata de un modelo único y cuya compra –como la mayoría de artículos que entran en prisión— es supervisada por las autoridades penitenciarias para evitar que el aparato contenga sustancias indeseadas.

De la misma forma, los reclusos pueden adquirir un calefactor personal para su celda, algo que probablemente haya sido pedido por el exministro, ya que este solo ha puesto la pega de que "hace mucho frío" en la prisión. Estas fuentes sí que han confirmado que el que también fuera secretario de Organización del PSOE ha pedido ropa térmica.

Asimismo, los reclusos pueden comprar ciertos productos en el economato, donde pueden hacerse con bebidas no alcohólicas como refrescos o botellas de agua y comida diferente a la que se ofrece en el comedor, como latas de conservas. En este mismo lugar, Ábalos y Koldo pueden comprar las fichas que son necesarias para hacer llamadas desde la cabina telefónica. Para todo ello, se paga con una tarjeta similar a las tarjetas de crédito, que pueden ser recargadas con un máximo de 100 euros a la semana.

Entre los derechos de los que disfrutan los presos, se encuentran realizar 15 comunicaciones telefónicas con el exterior; sin contar aquellas llamadas que los presos reciben de sus abogados, con quienes pueden comunicarse siempre que el letrado lo requiera. Además, los reclusos tienen derecho a un vis a vis íntimo y a otro familiar al mes, aparte de los locutorios. Todos estos beneficios, al igual que los demás, pueden ser revocados por mal comportamiento y aumentados cuando los presos colaboran en las tareas de la prisión. Las tareas serían, por ejemplo, colaborar en las brigadas de limpieza de zonas comunes.

Otras actividades a las que tienen acceso son de índole cultural, religiosa o deportiva. Así, los exdirigentes socialistas podrían ir a misa si así lo desean y realizar actividades deportivas. Esto es, se designan una o varias horas semanales en las que, acompañados por un monitor, realizan el deporte designado, ya sea un partido de fútbol o nadar en la piscina que tiene Soto del Real. Es decir, los presos no pueden realizar el deporte que quieran cuando les apetezca; sino que deben cumplir las reglas de la actividad.

A pesar de estas comodidades, las mismas fuentes defienden que no se trata de una prisión "de lujo" como ha sido calificada en numerosas ocasiones, sino que esta es una prisión moderna que ayuda a la reinserción de los presos en la sociedad mediante el refuerzo positivo que ofrece. Un sistema que, según opinan estas mismas fuentes, peca de "buenista" y debería contemplar castigos más severos, ya que el más usado es "la privación de paseos", que es "como quitar el recreo a un niño y encerrarlo en su habitación" porque en la celda tienen otros entretenimientos como la televisión.