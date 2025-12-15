Audios prueban la inquietud de Vox por Revuelta desde hace meses: Santiago está "como una moto"

Las irregularidades contables en Revuelta, la asociación juvenil vinculada a Vox nacida con las manifestaciones en Ferraz contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, inquietaban desde hace semanas a la dirección del partido y al propio Santiago Abascal, según los audios que este lunes publica El Mundo. Según el diario, la cúpula de Vox estaba preocupada por la repercusión de estas cuentas y por la posibilidad de que saltara a la prensa.

El diario publica un extracto de una conversación entre la secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluis, y el secretario general de Revuelta, Pablo González, en una reunión que se habría producido el pasado 17 de octubre en Disenso, la fundación de Vox. Lluis defiende que es necesario "empezar a funcionar de manera más profesional y digna". "Esto es la casa de tócame Roque. Si queremos gobernar España, no podemos funcionar así", dice a González, que a su vez trabaja llevando el márketing digital del partido.

González se queja de que no se "merece esto" y se ofrece a realizar una auditoría de las cuentas. Mientras, Lluis reclama que se hagan "mayores" y se conviertan "en un satélite de verdad del partido". "Si las cosas no están bien compartidlo", reclama. Y revela la inquietud del propio Santiago Abascal: ante la falta de explicaciones dice que estaba "como una moto".

La conversación se refiere a posibles irregularidades en la gestión financiera de Revuelta, que opera a través de Asoma (Asociación Social de Mayores). La auditoría mencionada en los audios finalmente se realizó pero el partido siguió pidiendo explicaciones. Finalmente, miembros del partido y exintegrantes de la organización denunciaron públicamente la falta de transparencia en la gestión de fondos recaudados para ayudas por la Dana y lo elevaron a la Fiscalía el 30 de noviembre.

Entre tanto, los audios prueban que semanas antes el partido ya estaba tratando de desactivar el escándalo. Lluis se queja de la falta de explicaciones de Jaime Hernández, presidente de Revuelta, y habla de la insistencia de Santiago Abascal por saber lo que ocurre. "Santiago, pues desde las 7 de la mañana preguntándome si había podido averiguar esto", cuenta la responsable de Vox, que también revela el malestar de Abascal por las actividades de Revuelta al margen del partido. Alude en concreto a la "sorpresa" de Revuelta anunciada en redes sociales para el día de la Hispanidad.

"Antes de que salga un titular"

"Hay una inquietud y una preocupación en el partido por este tema y, con su silencio, pues todavía más. Trasladaros esa preocupación y esa determinación del partido a que si no tenemos acceso a las cuentas y no podemos tener la tranquilidad de que está todo bien, pues nosotros tenemos que romper con Revuelta. (...) Si no me las enseña, yo me desvinculo públicamente de Revuelta y emprendo acciones legales porque sospecho que hay algo que no se hace bien", llega a decir Lluis, que defiende que tienen que adelantarse "antes de que salga un titular de que Vox está metido en esto".

"Rascar" voto joven

El diario también publica audios que reflejan la preocupación en el partido por el control del sector más joven y la posibilidad de perder terreno frente a figuras como Vito Quiles. "Debemos arreglar esto también con urgencia, porque estamos dejando un espacio que no nos podemos permitir", dice Lluis a González cuando le apremia a resolver las irregularidades. "Lo único que sí que a mí me perturba como cuestión política es que Vito se está haciendo un tour por las universidades de España". "Ese es el problema", dice Lluis

González defiende que hay que intentar "rascar de ahí todo lo que podamos" y que Vox "pueda pillar de ese trozo de tarta". Lluis insiste en que para ello tienen que resolver el asunto de las cuentas.

Revuelta carga contra Vox

Horas antes de la publicación de estas informaciones, Revuelta publicó un comunicado negando mala gestión de fondos y desvío de dinero recaudado tras la dana. También acusa a "una parte de la dirección de Vox" de estar impulsando las denuncias contra la organización con el objetivo último de provocar su disolución al no poder controlarla políticamente.

En un comunicado publicado en X, Revuelta asegura que, una vez concluida la auditoría externa de la asociación, hará públicos los documentos que acreditarán la "impecable gestión" del dinero recibido para la catástrofe de Valencia.

Comunicado oficial de Revuelta. 1️⃣ Como ya han adelantado diversos medios de comunicación, Revuelta contrató una auditoría externa con anterioridad a la aparición de la denuncia, en el marco de un compromiso firme con la transparencia, el buen gobierno y la rendición de cuentas.… — Revuelta (@revuelta_es) December 14, 2025

"Ello permitirá confirmar el trabajo realizado, nuestra inocencia y el correcto uso de los recursos económicos", dice la organización, que apunta que contrató la auditoría antes de la denuncia de dos miembros de la junta directiva ante la Fiscalía y de Vox ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante por el supuesto desvío de fondos.

Asegura que su realización fue comunicada a todos los miembros de la junta directiva y añade que cuando luego se solicitó el envío de las cuentas, con intención de facilitárselas a un tercero -en alusión a Vox-, se informó de que serían entregadas una vez finalizada la auditoría. Revuelta pidió a Vox firmar un acuerdo de confidencialidad a cambio de enviarles las cuentas, a lo que, según recalca, el partido se negó.

Este rechazo llevó a la organización a concluir que "no existía una voluntad real de esclarecer los hechos" y a considerar que se estaba produciendo "una presión de carácter político que afectase al normal funcionamiento de la asociación, incluyendo planteamientos sobre su eventual disolución". Según la asociación, estas denuncias se enmarcan "en un contexto de apropiación política por parte de quienes pretenden destruir aquello que no pueden controlar" y cuya identidad, advierte, pronto desvelará.