Aragón se prepara para la posible convocatoria anticipada de elecciones. Este viernes, PP y Vox mantendrán un último encuentro para intentar limar asperezas y aprobar los presupuestos autonómicos. Si, como parece, no hay acuerdo, el próximo lunes el presidente, Jorge Azcón, podría firmar el decreto de disolución de las Cortes y el adelanto electoral, según confirman fuentes del partido a Libertad Digital. De ser así, se celebrarían comicios el 8 de febrero, 54 días después de la convocatoria, tal y como recogen el Estatuto autonómico.

La dirección del PP de Alberto Núñez Feijóo respalda esta decisión, convencido de poder mejorar resultados con respecto al 28M. Con el PSOE en caída libre, como ocurre en Extremadura, el momento es muy favorable para Azcón, que se reunía este miércoles con la candidata socialista, y ministra, Pilar Alegría, para hablar de su ofrecimiento a apoyar el techo de gasto. Un encuentro que se saldaba sin acuerdo. El desgaste de su imagen por el caso Salazar, con quien se reunió cuando ya pesaban sobre él denuncias internas por acoso sexual, ha terminado de hundirla.

En este escenario, las encuestas dejan a Azcón a pocos escaños de la absoluta, lo que supone todo un hito para el PP en esta región. Dada la fragmentación parlamentaria, nunca ningún partido ha conseguido en esta región ese logro, pero podría ocurrir como en Extremadura, donde los populares aspiran a sumar más que toda la izquierda junta. Existe incluso la posibilidad de que sólo sea necesario el apoyo de Aragón Existe, en lugar de Vox.

Todos estos factores animan al presidente aragonés a convocar elecciones, las segundas del ciclo electoral que se abre con Extremadura. Se trata, además, de una estrategia bien vista a nivel nacional porque supone un desgaste constante para el PSOE. Una "gota malaya" que terminaría de rematar a Pedro Sánchez en medio de la tormenta de escándalos que le afectan.