Las elecciones en Aragón, más cerca tras la reunión de Azcón con una "impostada" Pilar Alegría

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha descartado este miércoles la posibilidad de pactar los presupuestos de la región con la secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, porque "no es de fiar" y la reunión ha sido "impostada" para ganar "el relato". Con este fracaso de las negociaciones, la posibilidad de un adelanto electoral cobra más fuerza que nunca. La fecha sería el próximo 8 de febrero, a la espera de que se fije una "última" reunión con Vox esta misma semana.

Azcón señalaba después del encuentro que "en el PSOE no tienen la más mínima intención de negociar, solo buscan ganar tiempo. No son de fiar. Sanchismo en estado puro. Pilar Alegría se niega a revelar de qué habló con Salazar. Dos veces se ha negado a responder a la pregunta de los periodistas. ¿Qué es lo que está escondiendo que no puede decir?", se ha preguntado el presidente de Aragón.

La ministra de Educación confirmó unos minutos antes que Azcón había "mordido" su "mano tendida" y que no se planteaba pactar nada con el PSOE. Y acusó al PP de buscar "excusas" para justificar un pacto con Vox o adelantar elecciones. "Si convoca elecciones, será por capricho, interés, incompetencia o por todas las cosas a la vez", le advirtió antes de abrirse a la posibilidad de aprobarle los Presupuestos tras comprometer su 'sí' al techo de gasto.

Los populares, sin embargo, creen que Pilar Alegría busca dilatar una convocatoria electoral en plena crisis del PSOE por los casos de corrupción y acoso sexual. De hecho, el consejero Bermúdez de Castro remarcó que "la mano tendida" de Alegría es, en realidad, una "mano podrida". E interpretó que tiene "pavor" a la convocatoria de unas elecciones porque, en su opinión, va a "perder su sitio en Madrid" para ir al "sillón de la oposición en las Cortes de Aragón". Alegría, por su parte, afirmó no tener "miedo" a las urnas, aunque no confirmó si será la candidata.

Antes de la reunión, la situación ya estaba caldeada. Azcón señaló de forma irónica en redes sociales que "me comunican que esta tarde Pilar Alegría vendrá a la negociación del proyecto de presupuestos. Será un placer detallarle que la lucha contra la violencia machista es una prioridad para mi Gobierno, con el objetivo de que casos como el de su amigo Francisco Salazar no queden impunes. Ni los de Koldo, Ábalos, Antonio Navarro, José Tomé, Tito Berni. "Sobran excusas y faltan explicaciones de Alegría", añadió.