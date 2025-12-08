Pilar Alegría "tiende la mano" a Azcón para aprobar el techo de gasto ante el riesgo de adelanto electoral

La secretaria general del PSOE aragonés y ministra portavoz, Pilar Alegría, ha ofrecido este lunes el apoyo de su partido al Gobierno del PP para aprobar en las Cortes el techo de gasto de los Presupuestos de Aragón para 2026. Un respaldo que llega sin mencionar qué hará Vox, socio parlamentario de Jorge Azcón, y que la socialista utiliza para presionar al presidente autonómico a "elegir entre el PSOE o la ultraderecha".

Alegría ha realizado estas declaraciones tras reunirse con la ejecutiva regional del partido, asegurando que su formación está dispuesta a "tender la mano" para negociar las cuentas una vez el Ejecutivo presente documentación más detallada que los "powerpoints" exhibidos en la presentación pública. Entre las condiciones planteadas por la dirigente socialista figuran incrementos en Educación y Sanidad, así como la ampliación del tranvía hasta Arcosur.

El movimiento del PSOE llega en un contexto en el que Azcón sopesa un adelanto electoral si fracasa la aprobación del presupuesto, en una situación muy similar a lo que sucedió en Extremadura. Para el partido socialista, que lleva tres años con las cuentas nacionales prorrogadas, este escenario es fruto del "gobierno caótico" del PP y su dependencia de Vox. Alegría ha acusado al presidente aragonés de estar "maniatado por los caprichos de la ultraderecha", tanto de forma explícita como velada, y de practicar una política "antisanchista y antisocialista", pese a los más de 2.800 millones de euros en fondos europeos recibidos por Aragón.

La ministra ha insistido en que Azcón debe "entender que cuando no tienes mayoría absoluta, debes hablar y pactar", advirtiendo de que la incapacidad para alcanzar acuerdos "rompe el compromiso con la ciudadanía". En la reunión prevista para este miércoles con el presidente autonómico, Alegría trasladará formalmente su apoyo al techo de gasto y presentará las propuestas socialistas para negociar el conjunto del presupuesto: más vivienda pública, mejoras sanitarias, reducción de listas de espera, gratuidad educativa de 0 a 3 años y más plazas residenciales.