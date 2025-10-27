María Guardiola adelanta las elecciones en Extremadura para el próximo 21 de diciembre

Extremadura será la primera comunidad autónoma que celebre elecciones en el nuevo ciclo electoral: el 21 de diciembre, según ha anunciado la presidenta extremeña, la popular María Guardiola, que se adelanta así a Castilla y León, donde habrá comicios el 15 de marzo.

"La gente no puede seguir esperando", ha dicho Guardiola que ha reprochado a la oposición su negativa a aprobar los presupuestos. "Desde el jueves hemos reiterado a la oposición que retirasen las enmiendas, hemos tendido la mano y hemos llegado hasta el final", ha dicho, explicando que a partir de este momento serán "los extremeños con su voz y con su voto" los que decidan el futuro de la región.

El anuncio se produce a unas horas de que la Asamblea extremeña debatiera estar martes las enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas, presentadas por PSOE y Vox. Propuestas que no tenían opciones de prosperar porque requerían del apoyo cruzado entre ambos partidos para salir adelante. Sin esperar a la sesión, Guardiola ha optado por adelantar comicios.

Feijóo respalda la decisión

"No estamos aquí para agarrarnos al sillón" ha dicho la popular, quien ha reiterado que estaba dispuesta a negociar, pero que "una negociación no puede ser una imposición". La presidenta extremeña ha estado en permanente contacto con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que conocía sus intenciones y respalda la decisión.

El gobernante que respeta a su pueblo cumple su palabra y un principio básico: frente al bloqueo, elecciones. Todo el respaldo de @ppopular a @MGuardiolaM. Demuestra responsabilidad y valentía poniendo a los extremeños primero y estoy seguro de que se lo recompensarán. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 27, 2025

Desde la dirección del PP trasladan que "los ciudadanos no pueden ser rehenes de la debilidad de sus gobernantes". "Por eso, ante la amenaza de bloqueo por parte de partidos que sustentaron la investidura de una presidenta pero que ahora complican la gobernabilidad de un territorio, hay que convocar elecciones", añaden, en clara alusión a Pedro Sánchez y su falta de PGE.

"Ni María Guardiola es Pedro Sánchez ni el PP es el PSOE. No tenemos miedo a las urnas porque el futuro de ningún dirigente debe estar por encima de los ciudadanos a los que representan", sostienen, defendiendo que "sin presupuestos no se puede gobernar" y que "la coherencia es un valor que volverá a la política nacional cuando salga Pedro Sánchez".