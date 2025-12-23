Azcón: "Hoy firmaría sacar un 43% de voto como Guardiola sin dudarlo"

El presidente de Aragón y candidato del PP a las elecciones que tendrán lugar el próximo 2 de febrero en la región, Jorge Azcón, ha valorado los resultados de Guardiola en Extremadura este martes en Es la Mañana de Federico.

Azcón, que ha arrancado su entrevista recordando que cuando dijo que sin presupuestos no iba a gobernar y que por eso convocaba elecciones, "Pilar Alegría me decía que me aprobaba los presupuestos gratis". Algo que Azcón no creyó: "Era mentira. No me fío. Los presupuestos tienen que estar bien y ser decentes y eso es imposible si cuentan con el voto del PSOE. La mano del PSOE es el aguijón del escorpión y sabemos que si cogemos la mano al final nos va a picar".

En cuanto a los resultados de Guardiola en Extremadura, Azcón ha dicho que "firmo el 43% de los votos sin dudas" y añadió que en la historia de Aragón nunca ningún partido ha ganado las elecciones con semejante porcentaje de votos. "Sería un resultado histórico", decía.

En cuanto al fenómeno de Vox, Azcón ha reflexionado que "está recogiendo el cabreo de los ciudadanos desde que Sánchez levantó el muro", pero "la desgracia es que esa indignación y ese cabreo tiene que tener sentido y la única fórmula que tenemos para que tenga sentido es canalizarlo desde el gobierno. Algunos estamos dispuestos a gobernar con resultados mientras Vox se siente cómodo en la oposición". Y recordaba que "Vox fue quien salió de los gobiernos y sabe que el PP seguirá tomando las decisiones difíciles dese el Gobierno. Sólo desde el Gobierno se pueden cambiar las cosas".

Después de insistirle sobre la posibilidad de contar con los votos del PSOE para los próximos presupuestos, Azcón ha reiterado que "con el PSOE no voy ni a la vuelta de la esquina".

También insiste en la importancia de Aragón dentro de España. "Los aragoneses nos sentimos orgullosos de la historia que hemos jugado en este país, somos parte indisoluble de lo que significa España" por lo que, asegura, "quiero que se hable de Aragón, que hoy es la tercer comunidad autónoma que mayor inversión extranjera esta trayendo".

"Hemos anunciado 70 mil millones de euros de nuevas inversiones. el PIB de todo un año en Aragón es de 50 mil millones, en dos años 70 mil millones. Eso va a hacer no solo que haya paro cero, sino que mejoremos los salarios, los empleos, que recaudemos más en administraciones bajando impuestos y que por lo tanto, consigamos mejorar los servicios públicos. Quiero que se hable porque quiero que se cuente lo que el Partido Popular ha hecho en estos dos años en Aragón".

Preguntado por los escándalos de Forestalia, Azcón defiende que la lucha durante su mandato ha sido que las dudas de esos expedientes que se tramitan en el Ministerio de Transición Ecológica "no ocurran en Aragón", e insiste, "no tenemos ninguna investigación de esa naturaleza en curso relacionada con nuestros expedientes. Si hay una investigación judicial que se ponga en marcha, colaboraremos al 120% como no puede ser de otra manera".

En cuanto a los ecologismos "salvajes" Azcón pide diferenciar entre "ecologia y ecologismos". "Creo que la agenda del ecologismo ha traído consecuencias nefastas en Europa y en España, pero estos problemas son complejos". Explica que nunca va a decir que está en contra del Pacto Verde Europeo, porque entre otras cosas, dentro de él se encuentra la energía nuclear. "Estoy en contra del pacto que dificulta la vida de nuestros agricultores. No podemos entorpecer el trabajo que hacen". "El Partido Popular va a apostar porque cuidemos nuestro medio ambiente, como lo cuidan nuestros cazadores y nuestros agricultores, no como lo defienden los ecologismos que solo piensan en sus propios intereses" concluye.