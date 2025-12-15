Azcón disuelve las Cortes y llama a las urnas el 8 de febrero

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha comparecido este lunes 15 de diciembre para confirmar el adelanto electoral, el primero en la historia de la autonomía, para el próximo 8 de febrero de 2026. Esto significa un año y tres meses antes de lo que correspondería. El motivo que ha llevado a Azcón a tomar esta decisión ha sido la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre los presupuestos de 2026.

El político español ha destacado que el presupuesto presentado por su partido "tenía como objetivo mejorar la vida de los aragoneses y bajarles los impuestos, reduciendo la deuda que tiene la comunidad autónoma y mejorando los servicios públicos". Sin embargo, la oposición ha impedido continuar adelante y, salvo el Partido Aragonés, no se ha encontrado voluntad real de acuerdo.

El obstáculo de otros partidos

Por un lado, Vox ha optado por bloquear Aragón, igual que en otras comunidades como Extremadura o Baleares, y no ha mostrado voluntad real de acuerdo pese a los contactos mantenidos a nivel regional y nacional. "Quieren bloquear y tienen otras prioridades", ha sostenido Azcón.

Respecto al PSOE, ha asegurado que actúa movido por sus propios intereses y que está "desbordado por problemas de corrupción". "Es imposible aprobar hoy un presupuesto decente con el Partido Socialista; no nos fiamos", ha afirmado.

"Gobernar sin presupuesto no es gobernar", ha subrayado. Por ello, ha firmado el decreto de disolución de las Cortes y convoca elecciones el 8 de febrero. Azcón ha destacado que serán unos comicios centrados solo en Aragón y sus necesidades: "Si no hay una mayoría para aprobar unas buenas cuentas, lo que corresponde es escuchar la voz de los aragoneses en las urnas".

Gobernar significa hacer lo posible para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y no se puede mejorar la vida de los aragoneses sin unos presupuestos. Por eso, ante la negativa injustificada que hemos encontrado para continuar por la senda de desarrollo que iniciamos… pic.twitter.com/wW0aAAPlIO — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) December 15, 2025

Los ciudadanos decidirán si respaldan un Gobierno que reivindica inversiones históricas, creación de empleo y mejora de los servicios públicos: "Los aragoneses tomamos nuestras propias decisiones", ha afirmado. Además, ha insistido en que, aunque los resultados en otras comunidades como Extremadura puedan influir allí, lo importante es la voz de los ciudadanos de Aragón.

Buen momento de Aragón y opinión del PSOE

El presidente de Aragón ha sostenido que la autonomía "atraviesa uno de los mejores momentos de su historia democrática, con una etapa de crecimiento económico inédito que la sitúa como referente en España y Europa". Azcón ha mantenido que el Gobierno ha sido "transparente" y ha contado "la verdad desde el primer momento" en el intento de aprobar los presupuestos. Y, respecto a los 17 meses de gobierno en solitario, ha destacado que este periodo ha generado bonanza, prosperidad e ilusión en la comunidad.

Comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en directo

Sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y las recientes informaciones conocidas, Azcón criticó duramente su actuación, señalando que se ha beneficiado personalmente de sus contactos con el actual Gobierno y de empresas rescatadas con fondos públicos, incluyendo contrataciones a familiares. Ha calificado como "desolador" cada caso de corrupción y los abusos del PSOE hacia las mujeres, concluyendo que el partido debería someterse a una refundación.