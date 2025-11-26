Azcón: "El problema es que la mayor amenaza contra la democracia está dentro del Gobierno"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha sido entrevistado en La Noche de Cuesta desde Zaragoza, donde ha hablado sobre la investigación abierta a la financiación ilegal del PSOE.

Azcón ha señalado que "el informe del juez ha generado todavía más dudas e indicios de financiación ilegal". Ha recordado que "empresarias han confesado haber llevado bolsas con dinero negro a la sede de Ferraz" y ha asegurado que "lo que hemos visto con Koldo, Ábalos y compañía confirma que se han financiado con fondos de dudosa procedencia". Además, ha afirmado que "la entrada en prisión sería una medida acorde con lo que han mostrado los medios y la justicia" y que "en derecho penal, quien la hace la paga".

Sobre la situación política, Azcón ha explicado que "la ausencia de límites ha ido creciendo, y hemos visto a la vicepresidenta llamar a movilizarse contra otro poder del Estado, incluso contra los jueces del Tribunal Supremo". Ha añadido que "el deterioro democrático actual no tiene precedentes en España ni en otros países cercanos" y que "la mayor amenaza para la democracia está dentro del propio Gobierno". Sin embargo, ha mostrado optimismo y ha asegurado que "esto cambiará antes de lo que parece".

🔴 "Si se utiliza políticamente el TS y TC a eso no se le llama justicia" "Siempre que ha habido una amenaza el Gobierno luchaba para defenderla. Hoy la mayor amenaza está dentro del Gobierno" 🎙️ @carloscuestaLD y @Jorge_Azcon, presidente de Aragón sobre en @lanochedecuesta pic.twitter.com/huLuOnBodc — esRadio (@esRadio) November 26, 2025

En relación al PSOE, ha afirmado que "cuando sus socios vean que el perjuicio político afecta a todos, van a reaccionar, pero corren el riesgo de que el deterioro democrático se transforme en el desgaste de sus propias siglas".

Sobre la denuncia del exmilitante socialista, Azcón ha explicado que "se ha denunciado un soborno de 60.000 euros sin trabajar en Navarra", zona relacionada con "mordidas y amaños de contratos". Ha lamentado que "no se haya desmentido tajantemente esta denuncia" y ha advertido que "este caso seguirá adelante y puede acabar dándole la razón al denunciante".

Por último, ha criticado el modelo de financiación autonómica pactado por el PSOE y ERC, que "ha generado desigualdad y ha convertido a las comunidades en de primera y segunda categoría". Azcón ha asegurado que "Aragón pronto será una comunidad que aporte a la caja común" y ha defendido que "la solidaridad debe prevalecer en el reparto de recursos"..

El éxito económico de Aragón

El presidente aragonés ha presumido del éxito económico de su región: "En dos años hemos anunciado inversiones de 70.000 millones" ha dicho, poniendo como ejemplo que "hoy hemos puesto la primera piedra de una gigafactoría –la de baterías de la multinacional Sterllantis– que dará 4.000 empleos".

También ha asegurado que es "la región del sur de Europa que más inversiones de tecnología está atrayendo", unas inversiones entre las que ha citado los centros de datos que son "esenciales para la IA".

Unos éxitos que ha resumido asegurando que "lo que está pasando en Aragón en estos dos años es incomparable" con lo que había ocurrido en esta comunidad durante toda la democracia y lo que está ocurriendo ahora en otras.

A la pregunta de qué ven esas empresas en Argón para decidirse a invertir en la región, Azcón ha respondido que "aragoneses", una sociedad que "transmite confianza y seguridad". Además , citado otras "cuestiones importantes: una de ellas es la energía disponible, que es un 90% renovable, y que cuando alguien viene a Aragón nos ponemos de su lado, se les pone alfombra roja".

MÁS INFORMACIÓN EN LOS PRÓXIMOS MINUTOS