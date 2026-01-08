El juez acepta la renuncia del abogado de Ábalos y le insta a encontrar otro en cinco días

El magistrado Leopoldo Puente, encargado de la instrucción de la trama Koldo en la parte en que se investiga en el Tribunal Supremo, ha aceptado la renuncia del abogado del exministro José Luis Ábalos. A este, lo emplaza a encontrar un nuevo abogado en los próximos cinco días hábiles.

La elección de este abogado por parte de Ábalos se produjo la semana en la que el exministro de Transportes comunicó al Tribunal Supremo su decisión de renunciar al que era por entonces su abogado, José Aníbal Álvarez, y dos días antes de declarar como investigado nuevamente en la causa sobre el cobro de presuntas comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Ábalos argumentó que la ruptura de relaciones se debía a las "diferencias irreconducibles" que ambos mantenían.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez recuerda al ya exabogado de Ábalos que tiene que realizar un último servicio a la causa y comparecer el día 15 de enero en el Supremo para defender el escrito de defensa de su hasta esta semana cliente.

"Será el letrado Sr. Bautista Samaniego quien deberá comparecer en defensa de don José Luis Ábalos Meco, en la vista señalada el próximo 15 de enero de 2026, para sustanciar el recurso de apelación contra el auto que acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del acusado, al considerar la presencia del Letrado en dicha vista un 'trámite procesal urgente', salvo, naturalmente, que renunciase a la celebración de dicha vista, en cuyo caso el recurso se sustanciaría sin ella, si así lo decidiese la sala competente para resolverlo", explica el auto de seis páginas.

El letrado ya procedió a presentar su renuncia tanto al magistrado como a Ábalos, a quien le pidió que designara un nuevo letrado. "Estimado José Luis: por la presente te comunico mi renuncia a seguir ejerciendo tu defensa, rogando designes nuevo letrado", señalaba el escrito del letrado dirigido al que fuera ministro de Transportes. Cabe recordar que, como ha podido saber LD, el abogado de Ábalos ha renunciado no por desencuentros en la estrategia de defensa, sino por aspectos meramente económicos.