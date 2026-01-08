La defensa de Ábalos para el juicio: victimizarse, desprestigiar al TS y acusar a la UCO de "ansias literarias"

Libertad Digital ha accedido al escrito de defensa que el equipo del exministro José Luis Ábalos ha puesto en manos del Tribunal Supremo, donde se desgranan las claves de su defensa: victimizarse, desprestigiar al Alto Tribunal y acusar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de tener "ansias literarias".

El abogado de Ábalos, Carlos Bautista, ha renunciado este miércoles, pero anteriormente ya había puesto en manos del Supremo su escrito de defensa de cara al juicio sobre la pieza principal de la trama Koldo. Según ha podido saber este diario, el desencuentro no estaría relacionado con la estrategia judicial, sino que podría tratarse de un aspecto económico.

En el escrito, la defensa de Ábalos apunta a una instrucción prospectiva que tendría como objetivo buscar su culpabilidad sin importar la realidad. Así, acusa al magistrado Leopoldo Puente de adherirse a la tesis de la acusación, lo que le habría hecho perder la imparcialidad necesaria para llevar a cabo la investigación.

De hecho, la defensa recrimina en el escrito no haber tenido acceso al material incautado, asumiendo que se ha incurrido en una vulneración de derechos del exsecretario de Organización socialista: "Se ha cerrado la instrucción sin darnos acceso a dicho material y sin poder proponer o practicar diligencias de análisis que contrarresten la versión acusatoria plasmada en el auto de procedimiento abreviado". Con ello, se habría, a su juicio, "vulnerado el derecho a un juicio equitativo".

Tener acceso a este material habría permitido a la defensa, según Ábalos, desmontar la investigación de la Guardia Civil. "Si tornamos la mirada a la instrucción, podemos comprobar con nitidez que esto es cabalmente lo acontecido en la presente causa: no se devuelven las evidencias incautadas- ninguna-, cuando resultan ser utilizadas por la fuerza actuante para formular sus hipótesis, y se nos impide también el acceso a las mismas que hubiera podido desmontar las ansias literarias del relato acusatorio", asevera el escrito, que carga tanto contra el juez, como la Fiscalía como la investigación de la Guardia Civil.

Además, la defensa resalta que no han sido admitidas las diligencias que han pedido y que, según ellos, se habría dado una supuesta apertura de material digital sin que esté Ábalos o su abogado, lo que vulneraría su derecho a la defensa.

Asimismo, acusa a los investigadores y al juez instructor de dar veracidad al testimonio del empresario vinculado a la trama Koldo Víctor de Aldama, "sin aportar ninguna prueba más que su palabra y tres hojas de fotocopias sacadas de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021". A este, además, le achaca "exageraciones" y mala fe en sus declaraciones. Por todo ello, recalca que no se trata de "un juicio normal" y que se ha buscado perjudicar a aquellos que no quisieron pactar con la Fiscalía Anticorrupción. Esta pidió 24 años de prisión para Ábalos, 19,5 para Koldo García Izaguirre y 7 para Aldama.

Apunta a Marlaska, Armengol y Torres

Según Ábalos, nunca fue parte de la supuesta organización criminal junto a los otros dos encausados "ni realizó ni llevó a cabo un plan criminal encaminado a la facilitación de contratos públicos a cambio de una comisión". De hecho, recuerda que el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska y las comunidades autónomas presididas durante la pandemia por los socialistas Francina Armengol y Ángel Víctor Torres también compraron mascarillas a Soluciones de Gestión, empresa de Aldama.

Por todos esos contratos, Ábalos, según asegura, no habría recibido dádivas ni prestaciones, ni un sueldo ilegal de 10.000 euros al mes como declaró Aldama en sede judicial. Ábalos también niega haber disfrutado del chalet de La Alcaidesa por sus labores a favor de la trama y haber realizado gestiones para conseguir una licencia de hidrocarburos a Villafuel S.L. De la misma forma, niega el uso y disfrute de otro chalet en Marbella que habría usado a cambio de su intermediación en el rescate de Air Europa.

Al respecto de las contrataciones de Jéssica Rodríguez y el uso de un piso en Plaza de España durante años pagado por la trama Koldo, Ábalos se ha desmarcado de su relación aseverando que las contrataciones legales y que, si alguien le pagaba un piso a la que fue su pareja, debía ser por motivos ajenos a él.

