El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha sido recibido con todos los honores en el Palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sobre el dirigente separatista pesa aún una condena de inhabilitación por malversación, pero eso no ha sido impedimento para que Sánchez acogiera al expresidiario y exvicepresidente del Govern de la Generalidad golpista como un interlocutor político válido. Sus siete votos en el Congreso cuentan lo mismo que los del prófugo Puigdemont.

Tras la reunión, que ha durado más de una hora, Junqueras ha comparecido ante los medios para asegurar que se había alcanzado un acuerdo sobre el modelo de financiación de Cataluña que incluye la aplicación del principio de ordinalidad y una aportación extra para Cataluña de 4.700 millones de euros. "Si Cataluña es la tercera en aportar será la tercera en recibir", ha explicado Junqueras.

A pesar de este acuerdo, Junqueras ha señalado que todavía no se dan las condiciones para negociar los Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno porque "falta el acuerdo sobre el modelo de recaudación". Junqueras exige la gestión y recaudación del IRPF, así como del resto de tributos y es lo que está contemplado por escrito en el acuerdo de investidura con Salvador Illa y para lo que se está creando la "Agencia Tributaria de Cataluña".

"Tenemos un acuerdo con el modelo de financiación, falta el acuerdo con el modelo de recaudación", ha insistido Junqueras, quien además ha puesto como ejemplo el concierto vasco: "En España hay provincias que recaudan todos los impuestos".

La corrupción y ERC

Preguntado sobre la corrupción que afecta a Sánchez y a su partido, Junqueras se ha jactado de ser el líder del único partido que no ha tenido casos de corrupción. "ERC tenemos la suerte de ser un partido sin ningún caso de corrupción a lo largo de nuestros 95 años de historia", ha señalado el líder de una formación cuya gestión del dinero destinado a la acogida de menores por la Generalidad ha sido recientemente cuestionada por la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude, organismos dependientes de la Generalidad.

Junqueras ha asegurado tener un "compromiso absoluto contra la corrupción y contra el acoso sexual" que no entra en contradicción con sostener al Gobierno. "Lo que les pedimos a todos los partidos que adopten las herramientas para acabar con la corrupción.", ha dicho.

A mayor abundamiento y en tono irónico ha cargado contra el PP en estos términos: "En algunas de las cárceles en las que he estado lo que había era militantes del PP todos ellos condenados por corrupción".

En cuanto a la viabilidad de la legislatura, Junqueras ha mostrado su apoyo al Gobierno al afirmar que "para nosotros es importante que la legislatura siga para mejorar la vida de la ciudadanía".