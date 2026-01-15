Azcón pide retirar el nuevo modelo de financiación y lo califica de "insulto a los aragoneses"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reclamado este jueves la retirada de la nueva propuesta de financiación autonómica impulsada por el Ministerio de Hacienda, al considerar que "ataca la igualdad y la solidaridad" y supone "un insulto a los aragoneses", según ha expuesto en una comparecencia institucional junto al consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro.

Azcón ha asegurado que el nuevo sistema agravaría la situación financiera de Aragón, que, según ha recordado, ya dejó de percibir 97 millones de euros en 2025 respecto al ejercicio anterior. A su juicio, las pérdidas que introduce la propuesta estatal se sumarían a ese descenso de recursos y responderían a un diseño "hecho a la medida de Cataluña".

"El objetivo es colocarnos en una situación peor de la que ya teníamos", ha señalado el presidente autonómico, que ha rechazado que Aragón disponga de menos recursos para la prestación de servicios públicos que otras comunidades.

Impacto en los servicios públicos

Durante su intervención, Azcón ha advertido de que el modelo tendría consecuencias directas en ámbitos como la sanidad, la educación o la atención hospitalaria. "No vamos a tolerar que nuestros centros de salud, nuestras escuelas o nuestros hospitales tengan menos recursos que los destinados a otras comunidades autónomas", ha afirmado, reiterando su exigencia de retirada de la propuesta.

El presidente ha insistido en que el planteamiento del Ministerio no tiene en cuenta factores estructurales que influyen de forma decisiva en el coste de los servicios públicos en Aragón.

Orografía y dispersión, fuera del cálculo

Entre esos factores, Azcón ha destacado la orografía y la dispersión de la población, elementos que, según ha subrayado, encarecen servicios esenciales como el transporte escolar o el mantenimiento de la red viaria. "No cuestan lo mismo en Aragón que en otras comunidades", ha remarcado.

En este sentido, ha defendido que la financiación autonómica debe reflejar estas variables para garantizar una prestación equitativa de los servicios en todo el territorio.

La peor financiación por población ajustada

Por su parte, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha señalado que, con el nuevo sistema, Aragón pasaría a ocupar el último lugar en la financiación por población ajustada, el criterio que pondera la población real y los elementos que influyen en el coste efectivo de los servicios.

"Aragón, que ya estaba por debajo de la media, se convierte en la comunidad con la peor financiación efectiva de España", ha afirmado el consejero, apoyándose en los datos conocidos tras la presentación del modelo.

Datos de Fedea y pérdida de recursos

Azcón ha citado los datos difundidos por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que indican que Aragón recibiría 295 millones de euros de financiación líquida, frente a los 630 millones que se habían anunciado inicialmente.

Bermúdez de Castro ha explicado que parte de esta pérdida se debe a la integración en el sistema de impuestos que hasta ahora gestionaba íntegramente la Comunidad, como el Impuesto sobre el Patrimonio o los tributos vinculados a residuos y juego. "Antes recibíamos el 100 % de estos impuestos y, al incorporarlos al sistema, perdemos recursos", ha precisado.

Fondo climático y rechazo autonómico

Los datos de Fedea también reflejan que Aragón percibiría 23 millones de euros del fondo climático incluido en el nuevo modelo. Según el consejero, esta cantidad resulta insuficiente para afrontar actuaciones como la limpieza de cauces y ríos, incluso contando con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Finalmente, Azcón ha recordado que todas las comunidades autónomas del régimen común, salvo Cataluña, ya han expresado su oposición a la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda.