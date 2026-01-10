Azcón acusa a Pilar Alegría de "traicionar" a Aragón para mantener a Sánchez en La Moncloa

El Partido Popular de Aragón ha celebrado este sábado en Zaragoza el acto de presentación de su lista electoral por la capital aragonesa, un evento que ha servido también para marcar el tono de la campaña que afronta la formación.

El presidente del PP aragonés, Jorge Azcón, ha aprovechado su intervención para situar la financiación autonómica como uno de los grandes debates políticos del momento y para cargar duramente contra el Partido Socialista, el Gobierno central y la ministra portavoz y líder socialista en Aragón, Pilar Alegría.

Desde el inicio de su discurso, Azcón ha dejado claro que, a su juicio, el debate no ha sido elegido de manera casual. "Pero esta campaña electoral del Partido Socialista también ha decidido que hablemos de algo que nos afecta extraordinariamente a los aragoneses. El Partido Socialista ha decidido, forzado por sus socios independentistas, que la financiación de los servicios públicos va a ser uno de los debates centrales durante los próximos días", ha afirmado ante los asistentes.

Pilar Alegría va a intentar convencer a los aragoneses de que la financiación privilegiada para Cataluña nos beneficia. Es solo una más de sus mentiras. Que no te engañen. Vender a Aragón para que Pedro Sánchez siga en La Moncloa es una traición. Esta campaña electoral va de… pic.twitter.com/rk1o0vqwGb — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) January 10, 2026

El eje de campaña

El líder popular ha subrayado que la discusión sobre el modelo de financiación autonómica tendrá consecuencias a largo plazo para Aragón y para el conjunto del país. En este sentido, ha insistido en que se trata de un asunto que condiciona el futuro de los servicios públicos esenciales. "Esto nos afectará durante muchísimos años, pero es evidente que el debate de la financiación de los servicios públicos, el Partido Socialista, forzado por los separatistas, ha decidido que sea un debate central en esta campaña electoral".

Azcón ha dedicado parte de su intervención a explicar el alcance del sistema de financiación autonómica, con un mensaje instructivo dirigido a los ciudadanos. "Y por eso hay que explicar de lo que estamos hablando. Hay que explicar qué significa la financiación autonómica. La financiación autonómica es cuánto de nuestros impuestos destinamos a mejorar la sanidad, a mejorar la educación o a mejorar las políticas de vivienda", ha espetado el presidente.

Críticas al principio de ordinalidad

Uno de los puntos centrales del discurso ha sido la crítica al denominado principio de ordinalidad, defendido por el Gobierno central en el marco de la negociación del nuevo modelo de financiación. Para Azcón, este concepto supone una quiebra de la igualdad entre territorios. "Y hay que explicar qué es eso que está impulsando el Partido Socialista que se llama principio de ordinalidad, que no es otra cosa que insolidaridad y desigualdad, que no es otra cosa que aplicar que los que más tienen son los que más se quedan".

El presidente del PP de Aragón ha sido duro al advertir de las consecuencias que, a su juicio, tendría este principio para comunidades como Aragón. "La ordinalidad significa que Cataluña, que es una comunidad autónoma rica, va a salir beneficiada en contra de comunidades autónomas pobres o de comunidades autónomas que tienen menos recursos. Esto rompe con lo que es el Partido Socialista y con lo que ha dicho defender".

Pilar Alegría, en el centro de las críticas

Azcón ha dirigido buena parte de sus argumentos contra Pilar Alegría, a quien ha acusado de asumir un papel complicado dentro de esta discusión. "Por eso la financiación autonómica va de quién defiende Aragón, de quién está dispuesto a defender Aragón. Y Pilar Alegría tiene una misión imposible. Va a tratar de convencer a los aragoneses de que una financiación privilegiada para Cataluña nos beneficia a Aragón", ha explicado.

El líder popular ha asegurado que la sociedad aragonesa no aceptará, según sus palabras, concesiones al independentismo. "Los aragoneses no somos tontos, no nos vamos a dejar engañar, pero sobre todo los aragoneses no estamos dispuestos a arrodillarnos ante el independentismo", ha añadido.

En este contexto, Azcón ha presentado al Partido Popular como la alternativa que plantará cara a las exigencias de los socios independentistas del Gobierno. "Si Pilar Alegría está dispuesta a doblegarse, si está dispuesta a tragar con todo por seguir manteniendo una oposición dentro del Partido Socialista, los aragoneses no. Y en el Partido Popular vamos a plantar cara al independentismo", ha asegurado.

Para el presidente del PP aragonés, el debate va más allá de la gestión económica. "La financiación autonómica también es el debate de quién está dispuesto a plantarle cara al independentismo", ha afirmado, acusando al PSOE de aceptar imposiciones a cambio de mantenerse en el poder.

Azcón ha concluido su intervención vinculando directamente la financiación autonómica con el sentido de la campaña electoral. "De esto va esta campaña electoral. Va de quién está dispuesto a defender Aragón y de quién va a traicionar a Aragón", ha proclamado, insistiendo en que el Partido Popular trabajará para frenar lo que considera una traición a los principios de igualdad y solidaridad.