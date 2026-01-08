Azcón expresa su "profunda preocupación" por el acuerdo de Sánchez y Junqueras sobre financiación

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha mostrado su "profunda preocupación" por el acuerdo alcanzado sobre financiación en la reunión entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, y que se traduce en un incremento en 4.700 millones de euros de los recursos que el Estado transfiere a Cataluña. Azcón ha definido el acuerdo como "la mayor amenaza para los servicios públicos de Aragón".

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Azcón ha anunciado que Aragón "va a liderar la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para defender los intereses de los aragoneses con uñas y dientes".

Una convocatoria necesaria, ha dicho, "porque lo que afecta a todos tiene que ser decidido entre todos". Un encuentro en el que Aragón defenderá "un sistema justo con nuestras peculiaridades que han contado históricamente con un amplio consenso político".

Jorge Azcón ha lamentado, asimismo, "que el aumento de financiación a Cataluña en 4.700 millones de euros supondrá que los colegios, hospitales y Servicios Sociales de esa comunidad tengan más recursos que los aragoneses".

El presidente aragonés ha recordado que, en 2015, Aragón recibía un 3,44% del total de los recursos del Sistema de Financiación Autonómica y, desde entonces, siempre ha ido a menos, hasta el 3,21% del total en 2025.

Por ello, ha asegurado que "defenderá Aragón con los principios constitucionales de igualdad y solidaridad en la mano. Algo incompatible con el acuerdo de hoy".