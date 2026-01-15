Magistrados del TC denuncian que Conde-Pumpido tramitó el recurso del "fiscal antiPP" cuando debía abstenerse

Los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías han presentado un voto particular contra la sentencia que estima el recurso de amparo otorgado al "fiscal anti-PP" Eduardo Esteban. Los magistrados reprochan que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, participó en la admisión a trámite del recurso, a pesar de que tenía que haberse abstenido por haber sido jefe de Esteban cuando fue fiscal general del Estado.

El Tribunal de Garantías ha acordado este jueves anular las dos sentencias del Tribunal Supremo que anulaban el nombramiento de Esteban como fiscal de Sala de Menores, que acordó hasta en dos ocasiones la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado.

Según el voto particular, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el recurso debió ser desestimado: "El problema con el que nos enfrentamos cuando se observa cualquier convocatoria para la provisión de una plaza en la carrera fiscal por el sistema de nombramiento discrecional, como el que ahora nos ocupa, es el clamoroso silencio sobre los criterios a tener en cuenta para esa provisión, a lo que se añade una más que notoria ausencia de los principios de transparencia y motivación".

De igual manera, los tres magistrados del Constitucional señalan que en la sentencia con la que discrepan se alude a una "supuesta habilitación legal" para que el Ministerio de Justicia o la Fiscalía General del Estado concrete los méritos y capacidades para esa plaza. "Lo cierto es que esa concreción brilla por su ausencia en el seno de una institución de la relevancia del Ministerio Fiscal, quedando en manos del Fiscal General del Estado de turno la apreciación de lo que deba entenderse por mérito y capacidad en cada caso concreto", explican.

Es por eso por lo que a su juicio la "deliberada indefinición de los criterios para la provisión de las plazas de nombramiento discrecional es la constante polémica que, desde hace años, envuelve lo que se ha denominado (no sin cierta paradoja) la ‘política’ de nombramientos de la Fiscalía General del Estado".

De igual manera, los magistrados han señalado que "debieron ser más explícitos a la hora de describir la tramitación de este recurso" y se preguntan por la decisión del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, de abstenerse "a pesar de haber intervenido previamente en la admisión a trámite de estos recursos".

"Al omitirse la referencia a aquellas vicisitudes procesales se traslada la impresión desdibujada de que la abstención fue espontánea y que no hubo polémica alguna al respecto, cuando fue reactiva a una recusación previa y resultó controvertida por su carácter tardío", añaden.

El TC anula 2 sentencias

Como ya ha publicado Libertad Digital, el Tribunal Constitucional ha anulado dos sentencias del Tribunal Supremo que anularon el nombramiento del fiscal Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores. Cabe destacar que Esteban, fue nombrado para este cargo en dos ocasiones por la exfiscal general del Estado Dolores Delgado.

El Tribunal Constitucional considera que "la resolución judicial desvirtuó el régimen legal de nombramiento discrecional y otorgó un trato desigualitario al recurrente en amparo en el acceso al cargo por razón de su menor especialización en menores frente a otros candidatos".

Por otro lado, el Constitucional señala que "la anulación de las sentencias implica exclusivamente la restitución del recurrente de amparo en la condición de fiscal de sala, sin efectos sobre la plaza de fiscal de sala coordinador del área de menores que fue adjudicada en un concurso posterior a otro fiscal".

