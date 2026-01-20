Los Reyes desolados al conocer in situ la zona cero del trágico accidente de Adamuz

Don Felipe y Doña Letizia han llegado a la zona del puesto de mando, a las 12:30 y que está ubicado junto al tren siniestrado. Con el semblante serio y preocupado, los Reyes han querido conocer la última hora de manos de de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, el ministro Óscar Puente, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y alcalde de Adamuz Rafael Ángel Moreno.

Tal y como ellos mismos anunciaron desde Atenas, han viajado a la zona para "atender, acompañar, ayudar y asistir a todas las personas afectadas", y en esta primera toma de contacto han estado hablando con las autoridades así como con los responsables de Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local, bomberos o la UME que han ayudado en las labores de rescate durante las primeras horas críticas del accidente, y por cómo se están desarrollando los trabajos en la zona.

También han conversado varios minutos con Julio Rodríguez, un joven de 16 años que venía de pescar con su madre y un amigo, y que no dudó en acercarse a ayudar, poco después de producirse la tragedia. El Rey, además, le ha dado un cariñoso abrazo. A continuación, se han acercado hasta las vías donde se encuentra el tren siniestrado y han podido conocer cómo se están efectuando los trabajos de reestablecimiento

Después de este encuentro, se reunirán con los voluntarios y responsables del centro cívico para hablar con los psicólogos encargados de atender a los familiares de las víctimas, pilares fundamentales en este proceso.

De ahí se han trasladado la centro cívico Poniente Sur donde hay muchas familias esperando noticias de sus familiares desparecidos con incertidumbre. Asimismo mantendrán una reunión con los psicólogos y sanitarios que están apoyando y atendiendo a los familiares.

Por último se trasladarán al Hospital Universitario Reina Sofía para interesarse por el estado y evolución de los heridos , y donde también recibirán explicación de los equipos médicos sobre su estado.