Julio Iglesias estudia presentar una demanda millonaria contra el diario de Ignacio Escolar y Univision

El cantante Julio Iglesias estudia presentar una demanda millonaria contra el diario digital de Ignacio Escolar, eldiario.es, y contra la cadena de televisión estadounidense en español, Univision. Ambos medios de comunicación publicaron la información sobre las supuestas agresiones sexuales que había cometido el artista en el año 2021 a dos de sus entonces empleadas en las residencias que posee el artista en República Dominicana y Bahamas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivaba la investigación preprocesal por presuntos delitos de agresión sexual, trata de seres humanos y delito contra los trabajadores que presentaron dos exempleadas de Julio Iglesias contra el artista. Estas dos mujeres denunciaron al cantante auspiciadas por la organización Women's Link Worldwide. El Ministerio Público adoptaba esta decisión tras tomar declaración de forma telemática a las dos mujeres denunciantes la semana pasada como testigos protegidos. La Fiscalía asumía los argumentos esgrimidos por la defensa de Julio Iglesias que lidera José Antonio Choclán, para dar carpetazo al caso.

Fuentes cercanas a Julio Iglesias consultadas por Libertad Digital aseguran que "el equipo jurídico del cantante estudia ya emprender acciones legales contra los dos medios de comunicación que difundieron esta información causándole un daño reputacional internacional. Concretamente, se plantea presentar una demanda millonaria contra eldiario.es y Univision por vulnerar su derecho al honor y a la propia imagen".

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "Julio Iglesias está muy tocado anímicamente tras las falsas acusaciones vertidas contra su persona en los últimos días. El cantante igualmente está indignado. El daño reputacional ocasionado contra el artista por los citados medios de comunicación podría tasarse en 200 millones de dólares".

La defensa de Julio Iglesias denunció en su escrito remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que "la difusión de entrevistas, ocultando la identidad de las denunciantes, manipulando sus voces utilizando actrices que realizaron una interpretación narrativa emocional y dramática, haciéndoles pasar por las víctimas ante la opinión pública, no puede considerarse la transmisión de una información veraz de acuerdo con la doctrina constitucional, y es una actitud que no puede mantenerse, y causa efectiva indefensión".

"El daño reputacional no puede negarse"

En el escrito presentado por la defensa de Julio Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que solicitaba sin éxito su personación en la investigación se ponía de manifiesto a su vez que "el daño reputacional no puede negarse".

"El propio medio utilizado para la difusión de la supuesta denuncia, que no sabemos si procede directamente de las eventuales víctimas o de un tercero (la citada Organización), a través del "Boletín de su director", titulado "No es por Julio Iglesias", manifestaba el pasado 17 de enero que: "Esta investigación, en colaboración con Univision, sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales ha tenido una enorme repercusión. En España y en todo el mundo: The Guardian, Le Monde, The New York Times, Der Spiegel, Clarín, Washington Post, Frankfurter Allgemeine, The Times, Folha de S. Paulo, Reuters, BBC… La casi totalidad de los medios de comunicación han recogido nuestra exclusiva. Han citado nuestro trabajo y han dado credibilidad a nuestra información (…) Somos conscientes de que esta noticia ha tenido tanto impacto internacional por quién es Julio Iglesias. Y que este éxito periodístico se puede volver en nuestra contra. Si nos equivocamos, si no hacemos las cosas bien, esta exclusiva puede ser la tumba de elDiario.es. Toda nuestra credibilidad está en juego. Pero no solo: Julio Iglesias es alguien que nos podría arrollar con demandas en los tribunales", apuntaba el escrito.



"En el Podcast "La casa de Julio Iglesias, escucha la serie completa", publicado el 16 de enero y actualizado el 17 de enero, a cargo de don Juan Luis Sánchez, se expresa que "La repercusión de esta noticia ha tenido alcance mundial. Lo hemos intentado medir y hemos contado 308 noticias sobre esta exclusiva publicadas en México, 181 en Italia, 174 en Estados Unidos. En total, más de 4400 noticias en todo el mundo en apenas tres días", concluía.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com