Ábalos ha renunciado a su acta de diputado para poder cobrar su pensión de jubilación

No serían motivos procesales ni los alegados por el propio exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el mensaje en X en el que anunció su renuncia al acta de diputado, sino que sería la necesidad de obtener unos ingresos para hacer frente a sus cargas familiares lo que estaría detrás de esta decisión.

Fue ayer cuando en un mensaje difundido a través del perfil en redes sociales que creó tras su entrada en la cárcel el pasado mes de noviembre, Ábalos señaló que había mantenido el acta hasta ahora, "desde la aprobación del Suplicatorio y pese a las prisas de los órganos de gobierno de la Cámara por suspender sus "derechos y deberes como diputado" por "la importancia de hacer prevalecer la integridad del derecho de representación". Pero ahora, señalaba en el mismo mensaje, entendía que no podía "sostener" el acta en su "actual situación procesal y sobre la que estoy proyectando toda mi actividad en ejercitar mi derecho de defensa y el amparo de mi inocencia".

Enseguida se especuló con el hecho de que la renuncia al acta de diputado por parte de Ábalos daba aire al Gobierno y reducía el poder de Junts en el Congreso, puesto que su voto era decisivo en el Congreso y su entrada en prisión un golpe a la ya frágil mayoría parlamentaria del Ejecutivo.

Este jueves ha sido el propio Ábalos el que, en otro mensaje en X, ha querido despejar cualquier duda sobre los motivos que están detrás de su renuncia al acta de diputado.

#EnElNombreDeÁbalos | Frente a los grandes interpretadores y ante tanta expectación levantada por mi renuncia al acta de diputado, dejo dos preguntas: 1ª) He agotado todas las posibilidades al alcance de mi mano, pero una vez desprovisto de todos mis derechos y deberes, y… https://t.co/TiQjp0HmVg — EN EL NOMBRE DE ÁBALOS (@abalosmeco) January 29, 2026

"Frente a los grandes interpretadores y ante tanta expectación levantada por mi renuncia al acta de diputado, dejo dos preguntas: 1ª) He agotado todas las posibilidades al alcance de mi mano, pero una vez desprovisto de todos mis derechos y deberes, y despojado de toda función, díganme ustedes y dígame la Cámara cuál es la figura y en qué consiste ser diputado. 2ª) Privado de todo ingreso y protección social, díganme también de qué vivo para mantener los compromisos con mi familia y afrontar mi defensa. No me ha quedado otra más que retirarme y optar por la jubilación. ¡Objetivo conseguido!".

Ábalos perdió sus ingresos como diputado, 5.000 euros al mes, cuando ingresó en prisión el pasado mes de noviembre. Con respecto a la pensión que va a solicitar a la Tesorería de la Seguridad Social, para lo que tenía que renunciar a su acta de diputado, y con 66 y 40 años cotizados, cumple con los requisitos para cobrarla.

Según han confirmado a ABC fuentes del entorno del exministro, José Luis Ábalos espera percibir la pensión máxima, es decir, 47.034,40 euros brutos al año en catorce pagas de 3.359,60 euros.