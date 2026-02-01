Indignación judicial con el posible indulto a García Ortiz: "El Gobierno está entregado a salvar al ex fiscal general"

El trámite para indultar al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha provocado una gran indignación en el mundo judicial. García Ortiz fue condenado a inhabilitación por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. "El gobierno parece que está bastante entregado a salvar a García Ortiz", apuntan fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital.

Esta semana se ha conocido que el Ministerio de Justicia ha puesto en marcha el trámite después de recibir una solicitud de indulto total por parte de dos particulares en favor del ex fiscal general. Esta solicitud constituye la primera que se presenta después de la condena a García Ortiz por parte del Supremo el pasado mes de noviembre a dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general del Estado.

Las mismas fuentes citadas han señalado que la Sentencia del Tribunal Supremo está "fundamentada en derecho" y que se trata de una decisión "razonada y razonable". Además, también han defendido el trabajo del alto tribunal por haber actuado correctamente pese a las "presiones mediáticas" que han tenido lugar durante el largo proceso.

De igual manera, otras fuentes fiscales se han mostrado críticas con la posibilidad de que se lleve a cabo el indulto y precisan que está medida debería estar orientada a "casos excepcionales". También han expresado que tampoco comparten el hecho de que esta decisión se tome con la sentencia "tan reciente" y, además, teniendo en cuenta que el Supremo ha tenido en consideración "todas las circunstancias que son relevantes" y que un así la pena ha sido "muy liviana".

La solicitud de un indulto por particulares puede llevarse a cabo por los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre. Por otro lado, a estas peticiones les corresponde ser sometidas a informe del tribunal que dicta la sentencia, en este caso el Tribunal Supremo, y deben ser oídas tanto por la Fiscalía como por la parte agraviada.

Al rescate de García Ortiz

Álvaro García Ortiz ha vuelto aparecer este jueves en un acto Ateneo de Madrid en el que varios juristas han presentado un manifiesto criticando la sentencia del Tribunal Supremo. Entre los nombres que han formado el documentos destacan los exmagistrados del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, Perfecto Andrés, Joaquín Giménez y el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que fue condenado en febrero de 2012 por el Supremo a 11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado por un delito de prevaricación.

El documento califica la decisión final del Supremo como "una sentencia inquietante" que "condena a la presunción de inocencia. "La sentencia no descansa en pruebas directas, sino únicamente en indicios, es decir, en conjeturas basadas en hechos indirectos", añaden.

De igual manera, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que ha pertenecido García Ortiz, se pronunció a principios del pasado mes de diciembre con un comunicado para defender al fiscal condenado. El comunicado señalaba que "las resoluciones judiciales no solo deben ser justas, tienen que parecerlo". Además, la UPF también señalado que nunca se había condenado al máximo responsable del Ministerio Fiscal durante su cargo "por una actuación estrictamente institucional".