El sectarismo de la presidenta saca de quicio a Feijóo: "¡Pero qué comisión de investigación es esta!"

En la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en la comisión de la DANA ha tenido un inesperado papel protagonista la presidenta, la socialista Carmen Martínez, que ha reñido de forma constante al líder de los populares en los múltiples rifirrafes mantenidos con los portavoces parlamentarios aliados del Gobierno, desde el portavoz de EH Bildu, Óscar Matute, al de Sumar, Alberto Ibáñez o al de ERC, Gabriel Rufián.

Una de sus intervenciones más destacadas ha llegado con el tenso enfrentamiento entre Feijóo y Matute: la socialista ha reñido en varias ocasiones a Feijóo por salirse del tema y no contestar "a lo que le preguntan" cuando el líder de los populares denunciaba las lecciones de moral del portavoz de un partido que sigue sin condenar los 800 asesinatos de ETA, y lo mismo ha hecho con los populares que han protestado. Paradójicamente, Martínez no ha interrumpido minutos después a Gabriel Rufián cuando este ha hablado de temas que nada tenían que ver con la tragedia de la DANA, desde Vox y Revuelta a Ayuso y las residencias de ancianos.

Con el tono faltón que ya utilizó en la comparecencia de Carlos Mazón, Rufián ha vuelto a llamar "psicópata" al expresidente valenciano y "mentiroso" a Feijóo en múltiples ocasiones, que sin éxito decía "no se lo acepto, y lo sigue reiterando con amparo de la presidenta". "¿Pero qué tipo de comisión de investigación es esta?", se ha preguntado el popular, exasperado.

Tras una de las últimas peroratas de Rufián, Feijóo ha pedido permiso con ironía a la presidenta para responder. "Cuando acabe", le ha espetado Martínez mientras Rufián le acusaba de "encubrir a un homicida". La presidenta ha terminado preguntando a Rufián si permitía a Feijóo rebatirle, a lo que el republicano ha contestado encogiéndose de hombros en medio de crecientes protestas de los diputados populares, a quienes la socialista ha vuelto a reclamar silencio. "Me están poniendo muchos inconvenientes", se ha quejado Martínez.

En un momento del debate, la socialista ha llegado a decirle a Rufián, evidenciando su doble rasero, "yo entiendo que tener enfrente al señor Feijóo obligado a decir la verdad estimula, pero que no tenga que reconducirlo". "Tiene razón, gracias", ha respondido el catalán.

Después, en el turno de la portavoz del PSOE, Marta Trenzano, Feijóo ha intentado sin éxito contestar a uno de sus alegatos: "¿Pero no me han pedido comparecer para responder?". La presidenta le ha contestado que "usted ha estado muy calladito cuando el señor Gil Lázaro (en alusión al portavoz de Vox) ha utilizado sus quince minutos sin hacer preguntas. No sé por qué tiene que cuestionar" lo hecho por la socialista, ha señalado.