La Audiencia Nacional archiva la querella contra Zapatero por narcotráfico

El titular de la Plaza Seis de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Antonio Piña ha decidido no admitir a tramite la querella presentada contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, acusado de un delito de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales por la asociación Hazte Oír.

Así se desprende de un auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, en el que Piña señala que "al no presentar relevancia típica los hechos contenidos en la querella" procede a inadmitirla a trámite.

El juez de la Audiencia Nacional argumenta que en el primer bloque de imputación "no se aprecia indicio alguno en las informaciones aportadas en la querella que permita inferir, aunque sea en este momento inicial, de la conclusión alcanzada por el querellante, es decir, que el querellado haya sido colaborador necesario en las supuestas actividades delictivas desarrolladas por Nicolás Maduro".

A este respecto, Antonio Piña añade que el querellante confunde "la acción de gobierno del Sr. Maduro con la posible implicación personal que este pudiera tener en otras actividades ilícitas, por lo que no resulta admisible, sin un solo dato, afirmar que el querellado participaba en el desarrollo de estas actividades ilícitas".

Por otro lado, el juez menciona que en la parte de la querella en la que se explica el incremento patrimonial de Zapatero señala que el hecho de este aumento esté relacionado con aportaciones del gobierno venezolano "no pasa de la mera suposición sin ningún dato real".

Relación de afinidad entre Maduro y Zapatero

Como ya publicó Libertad Digital, la querella interpuesta por Hazte Oír señalaba que entre Maduro y Zapatero "existía una relación de afinidad, confianza y cooperación que trascendía la mera cortesía institucional" y que Zapatero "se convirtió en un colaborador necesario de todas las actividades realizadas por Nicolás Maduro y su gobierno, incluidas las delictivas perseguidas penalmente por las autoridades y tribunales norteamericanos".

En el escrito también se explicaba la relación entre Delcy Rodríguez, la entonces vicepresidenta venezolana y "figura central del régimen y señalada en diversos contextos como integrante del núcleo de poder que conforma la estructura acusada penalmente", con Zapatero. En concreto, el expresidente se refería a Delcy como "amiga.