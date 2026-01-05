La Audiencia Nacional recibe una primera querella contra Zapatero por colaborar "con la estructura criminal de Maduro"

La asociación Hazte Oír ha interpuesto este domingo una querella en la Audiencia Nacional contra el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por su "colaboración con la estructura criminal" del dictador venezolano recientemente capturado por Estados Unidos, Nicolás Maduro. La asociación ha asegurado que la actuación de Zapatero "no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar la operativa internacional del régimen de Nicolás Maduro".

De igual manera, al margen de la solicitud de comparecencia de Zapatero en calidad de investigado, también se solicita la declaración como testigos del empresario Víctor de Aldama, el exministro de Transporte José Luís Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García. Todos ellos, encausados en la misma Audiencia Nacional por su pertenencia a la tram Koldo.

Así se desprende de la querella, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, en la que esta asociación señala que el expresidente Zapatero habría intervenido en hechos susceptibles de encajar en los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La querella sostiene que entre Zapatero y Maduro "existía una relación de afinidad, confianza y cooperación que trascendía la mera cortesía institucional" y la asociación apunta a que el exdirigente español "se convirtió en un colaborador necesario de todas las actividades realizadas por Nicolás Maduro y su gobierno, incluidas las delictivas perseguidas penalmente por las autoridades y tribunales norteamericanos".

En el escrito la asociación recogido por LD también hace referencia a la relación de Zapatero con Delcy Rodríguez, la entonces vicepresidenta venezolana y "figura central del régimen y señalada en diversos contextos como integrante del núcleo de poder que conforma la estructura acusada penalmente". En concreto se hace referencia a los mensajes publicados por la prensa en los que Zapatero se refería a Delcy como su "amiga".

Sobre la relación con Nicolás Maduro, la organización sostiene en la querella que Zapatero "mantuvo durante años una interlocución directa con Nicolás Maduro, incluso en los periodos de máxima presión internacional sobre el régimen venezolano, cuando ya pesaban sobre este acusaciones formales por narcotráfico, conspiración criminal y por la utilización de las instituciones del Estado como instrumento para la comisión de delitos transnacionales. Además, Zapatero habría sido reconocido por el régimen venezolano como "mediador de confianza, actuando como canal privilegiado de interlocución en negociaciones internas y externas del régimen".

Por otro lado, las acusaciones contra el régimen venezolano "no eran ni incipientes ni desconocidas" por lo que desde la asociación apuntan a que es razonable que Zapatero "no solo conocía, sino que no podía ignorar, la naturaleza presuntamente criminal de la estructura con la que se relacionaba de forma continuada, así como los riesgos asociados al tránsito de capitales en un entorno de gravedad penal acreditada internacionalmente".