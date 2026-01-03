El expresidente socialista del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra en estos momentos en el ojo del huracán después de la intervención que ha realizado el Gobierno estadounidense de Donald Trump en Venezuela y que ha acabado con la captura del narcodictador venezolano Nicolás Maduro.
Zapatero ha hecho gala de su labor como "mediador" con el régimen venezolano, hasta el punto de que se ha negado a llamar dictador a Maduro y no ha condenado el golpe electoral que este dio en las últimas elecciones, cuyas actas fueron publicadas por la oposición democrática de Venezuela y que daban la victoria a Edmundo González.
Las últimas informaciones que vinculan a Zapatero con Venezuela se dan en torno a la vinculación entre este y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez. Martínez fue detenido el pasado mes de diciembre por el rescate de su empresa durante la pandemia tan solo unos días después de que ambos se encontraran en un monte sin cobertura. Martínez tuvo que asegurar que no era "testaferro" de Zapatero, aunque Zapatero habría presionado al Gobierno de Pedro Sánchez para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) –dependiente del Ministerio de Hacienda— rescatara a la aerolínea venezolana por ser "estratégica" para España. Plus Ultra representaba entonces el 0,03% de los vuelos españoles y tenía un único avión operativo; una flota que hoy ha multiplicado por seis.
Asimismo, el empresario vinculado a la trama Koldo Víctor de Aldama declaró en calidad de investigado en la Audiencia Nacional que Zapatero presionó a la trama para que las mascarillas vendidas por Soluciones de Gestión fuesen transportadas por la aerolínea Plus Ultra en lugar de hacerlo mediante Air Europa.
Estas informaciones han trascendido después de que Libertad Digital desvelase, haciendo referencia a fuentes muy bien informadas de Washington, que la Administración Trump posee "pruebas sólidas" contra Zapatero y "otros miembros de gobiernos anteriores de España" que apuntan a la comisión de varios delitos en connivencia con la dictadura venezolana.
Estas pruebas habrían llegado después de que el ex peso pesado de la dictadura venezolana y supuesta persona de confianza para Zapatero, Hugo Armando Carvajal –conocido como el Pollo Carvajal—, se abriese a colaborar con la Justicia norteamericana. Carvajal denunciaba varias de las prácticas criminales de la narcodictadura venezolana, desde la relación directa con el narcotráfico, al espionaje y el uso de una herramienta informática para manipular elecciones.
Respecto a las últimas elecciones que Maduro manipuló en Venezuela, el presidente electo tuvo que abandonar el país previa amenaza de muerte del régimen. Su renuncia la firmó en la embajada española en Venezuela, donde se encontraban Zapatero y la vicepresidenta del Régimen venezolano, Delcy Rodríguez; que protagonizó el famoso Delcygate.
Por su parte, el exdirigente chavista Rafael Ramírez acusó al expresidente socialista del Gobierno de haber cobrado petrodólares venezolanos procedentes de PDVSA a cambio de blanquear internacionalmente el Régimen de Maduro. Una versión de la que el propio Ramírez se desdijo en el podcast La Radioteca de Dieter Brandau, del Grupo Libertad Digital.
Este mismo podcast revela la evidente relación que existe entre los petrodólares de PDVSA con el cambio de posición del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a la posición de Maduro, al que repudió cuando llegó a la Moncloa y al que ha ido acercando su postura. Este cambio de posición habría llegado de la mano de la aspiración de Sánchez a la Secretaría General de la Internacional Socialista. Sánchez sigue hoy día en ese puesto, probablemente gracias a la intervención de los petrodólares venezolanos.