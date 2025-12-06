Washington tiene "pruebas sólidas" contra Zapatero y "otros miembros de anteriores gobiernos"

Según ha podido saber Libertad Digital de fuentes muy bien informadas en Washington, la administración estadounidense cuenta con "pruebas sólidas" que implicarían a Zapatero y "otros miembros de gobiernos anteriores en España" en diversos delitos cometidos en colaboración o bajo el amparo de la dictadura venezolana.

Estas fuentes se remiten a conversaciones con funcionarios de primera línea de Washington, con mucha influencia en los más altos ámbitos de decisión, que aseguran contar con "mucha información sobre Zapatero" y sus relaciones y negocios con el régimen dictatorial de Maduro.

Según la información a la que ha podido acceder Libertad Digital, Estados Unidos ya contaría con un volumen ingente de pruebas, pero aún así y consciente de las implicaciones diplomáticas del asunto, están tratando de obtener pruebas aún más sólidas que puedan llevar, ya sí, a determinadas acciones.

Además, estas fuentes recalcan que no es sólo el expresidente el que está en el punto de mira de la Justicia americana, sino que habría otros, en plural, expolíticos o políticos españoles que podrían verse envueltos en serios problemas legales.

‘El Pollo’ Carvajal, dispuesto a cantar

Estas revelaciones coinciden con la carta que Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como el Pollo Carvajal, mandó esta misma semana a la administración americana, en lo que parece el inicio, al menos público, de una senda de colaboración con la Justicia que podría ser de singular importancia y afectar no sólo al propio régimen chavista, sino a sus relaciones en todo el mundo.

En la misiva, Carvajal denunciaba varias de las prácticas criminales de la narcodictadura venezolana, desde la relación directa con el narcotráfico, al espionaje y, un capítulo muy interesante, el uso de una herramienta informática para manipular elecciones.

El Pollo Carvajal fue uno de los hombres de máxima confianza de Hugo Chávez, con el que estuvo incluso en el fracasado intento de golpe de Estado de 1992. Con la llegada del dictador bolivariano al poder Carvajal ocupó cargos muy importantes en la estructura de poder, sobre todo el de director de la inteligencia militar venezolana, nada más y nada menos que siete años entre 2004 y 2011.

Evidentemente, desde esa posición de extrema confianza del dictador tuvo acceso a cantidades ingentes de información, incluyendo secretos de Estado, acuerdos extraoficiales con otros países o personalidades del exterior…

Considerado uno de los cabecillas del llamado Cártel de los Soles, la rama del ejército venezolano que exporta drogas a todo el mundo, un jurado de Nueva York lo acusó formalmente de narcotráfico en 2011, iniciando una peripecia que pasó por una primera detención en 2014 y una segunda y definitiva en 2019 en España, que llevó a su extradición a Estados Unidos en 2023 tras un largo proceso legal en el que en un principio intervino como abogado Baltasar Garzón, al que luego el propio Carvajal acusó de tener contratos millonarios e irregulares con la petrolera estatal venezolana, PDVSA.

Finalmente, el pasado mes de junio ‘El Pollo’ se declaró culpable de cuatro cargos: conspiración para importar cocaína, narcoterrorismo, posesión de armas y conspiración para poseer armas.

Zapatero y su relación con el chavismo

José Luis Rodríguez Zapatero ha sido uno de los grandes apoyos de la narcodictadura venezolana en el exterior del país, pero también ha participado directamente en la política interior ejerciendo, presuntamente, de mediador entre el régimen y a la oposición, un papel del que las fuerzas democráticas en el país acabaron renegando, señalando como una herramienta más de Nicolás Maduro.

Mientras tanto, hay serias sospechas de que esta intervención habría podido suponer ingresos millonarios para el propio político y, según informaciones de prensa que no han sido desmentidas, importantes contratos para la empresa de sus propias hijas, propietarias de una agencia de comunicación.